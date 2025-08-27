El mensaje de alerta de Irene Rosales a su familia para protegerse ante su divorcio de Kiko Rivera

La noticia de la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales ha saltado este miércoles en el kiosco rosa, pero ya venía cociéndose a fuego lento desde hacía semanas. Al menos eso es lo que afirman ahora muchos, después de que la revista ‘Semana’ anunciase el final de sus once años de relación, nueve de ellos como marido y mujer, y dos hijas en común. Una noticia confirmada a primera hora de la mañana por el propio Dj, que ha querido dejar claros algunos puntos sobre el final de su historia de amor.

Lo esencial, es que su decisión de emprender caminos por separado es “firme” y que entiende necesario que “soltar es la mejor manera de cuidar”. No solo a su ex mujer, sino también a sus hijas. Promete no comercializar con su drama a golpe de exclusiva, mientras se prepara con valentía a una nueva etapa vital. Ya la ha iniciado, pues acaba de abandonar el domicilio conyugal para instalarse en su nueva casa de soltero en Sevilla. Una precipitada decisión a sabiendas de que la noticia iba a estallar y con la que se protege de la perpetua presencia de prensa en las puertas de su hogar. Ese que ahora ocupa Irene con sus hijas. Ella se ha protegido de otra forma, a su propia manera.

Irene Rosales alertó a su familia de lo que iba a suceder

Son muchas las causas que se ponen sobre la mesa para explicar qué ha sucedido entre Kiko Rivera e Irene Rosales para poner punto y final a su unión. Se habla mucho de la soledad de la influencer, así como su tremendo enfado al descubrir cosas que su marido le ocultaba, con la supuesta colaboración de su representante. Un escándalo que le ha hecho perder la confianza en su esposo, como así mantienen Gema López e Isabel Rábago en ‘Espejo Público’. Hay más, pues se habla de conflictos familiares, de la crianza de sus hijas, de líos económicos y, por supuesto, también muchísimas infidelidades.

Una problemática que a lo largo de los años ha ido copando titulares y añadiendo más dosis de polémica a la pareja. Un matrimonio que ha decidido dejar de serlo e iniciar una vida por separado. Al tomarse la decisión y ver que las sospechas de sus diferencias se convertían en rumores de crisis, Irene Rosales quiso dar un paso al frente para avisar a su propia familia. Lo hizo enviando un mensaje a su círculo más cercano para alertar de su decisión y llamar a la calma ante la bomba que estaba a punto de estallar, tal y como han desvelado desde ‘Vamos a ver’.

“La semana pasada, Irene manda un mensaje de texto a todo su círculo más íntimo, cuando digo íntimo, digo sus personas de máxima confianza y les dice que se va a separar”, desvela Alexia Rivas desde el programa de Telecinco. “Les dice que se va a divorciar y que la decisión es firme. Os aviso porque sé que pronto va a salir la noticia”, dice la periodista que fueron las palabras de Irene Rosales a sus allegados. No terminan aquí: “Hemos tardado un tiempo en formalizar todo y en tomar la decisión, sobre todo, para que las niñas se adapten, para hacer todo esto bien por ellas”. Además, dice que “las causas que me apuntan es que Irene se sentía completamente sola y que hacía una vida completamente independiente, que Kiko no le acompañaba en absolutamente en ningún plan y que ella ya no podía más. Ella estaba llevando una vida prácticamente de soltera”.