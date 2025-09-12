El mensaje de alerta de Irene Rosales a sus íntimas sobre Kiko Rivera

Kiko Rivera e Irene Rosales han roto su matrimonio, después de nueve años siendo marido y mujer, tras dos años de noviazgo. Fruto de su amor nacieron sus dos hijas, por las que ahora velan para que sufran lo menos posible las decisiones de sus padres. Entienden necesario separarse, dejar de hacerse daño y comenzar una nueva etapa en sus vidas en solitario, reconstruyéndose de sus heridas y dándose la oportunidad de ser felices a su manera.

Pese a lo firme y claro que lo tenían, tardaron mucho en dar el paso. Mucho se ha hablado sobre los motivos que ha empujado a la pareja a tomar rumbos distintos. Se plantea que ha sido ella quien tomó la determinación al estar cansada de su marido, a quien siempre querrá como parte de su familia y con el que está obligada a entenderse. Guardaban silencio mientras su matrimonio se desmoronaba, mientras presumían de idílica estampa familiar durante sus vacaciones tan solo unos días antes de saberse la noticia. Pero en privado, Irene ya había tomado cartas en el asunto y había alertado a su círculo más íntimo de lo que sucedía.

Irene Rosales y el mensaje de alerta a sus amigas

Aunque no querían hacerlo público y compartían techo para guardar las apariencias, tan solo un día antes de saltar la exclusiva Kiko Rivera hizo las maletas. Se instaló en un piso de soltero alejado de su mujer, aunque en contacto constante con sus hijas, a quien acude a ver con asiduidad. De hecho, este jueves llevó a su hija mayor al colegio, acompañado de su ahora exmujer, demostrando que la cordialidad prima entre ellos y que cumplen su promesa de hacer un esfuerzo de no tirarse los trastos a la cabeza por el bien de sus niñas.

Pero la nuera de Isabel Pantoja ya tenía claro que su vida pasaba por romper lazos con su esposo. Así se lo había comunicado a sus amigas, tal y como han desvelado esta tarde desde ‘El tiempo justo’: “Irene Rosales mandó un mensaje a sus amigas. Esto es información, no opinión”, aclaraba Alexia Rivas para protegerse de las posibles críticas por los detalles que iba a desvelar. Confirma la versión de que ha sido ella quien ha tomado la difícil decisión de la separación y que antes de que saltase la noticia por los aires quiso proteger sus espaldas alertando a sus allegados.

“Me quiero separar. Es decisión mía. Somos compañeros de piso. Kiko va a ser mi familia para siempre, nos unen nuestras niñas, pero no quiero estar más con él”, desvela la periodista que sería el mensaje que le envió Irene Rosales a sus íntimas. Ahí no solo les anunciaba que su matrimonio había entrado en tiempo de descuento, sino que “no hay vuelta atrás”, en su firme decisión de darse la oportunidad de ser feliz sola, pues ya “estoy haciendo vida de soltera”. Y es que ya estaría desde hacía mucho tiempo distanciada de su marido: “Irene estaba hasta las narices de estar soltera. No tenía una pareja. Su pareja estaba todo el día jugando en la habitación. Esto son palabras de Irene”, sentencia Alexia.