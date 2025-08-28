El mensaje de Isa Pantoja tras confirmarse la separación de su hermano Kiko e Irene Rosales: "Estoy desconectando"

Isa Pantoja y Asraf Beno se encuentran en Marruecos disfrutando de su primer viaje con Cairo, su primer hijo en común nacido el 22 de junio de este año, y Alberto, el primogénito de la colaboradora de televisión. El matrimonio no ha querido perder tiempo en presentar a su bebé a la familia del modelo y han preparado con mucha ilusión esta escapada al país de Asraf, viviendo uno de los viajes más emocionantes de sus vidas en familia.

Ajena a la separación de Kiko e Irene

Lejos de nuestro país, Isa Pantoja ha recibido la noticia de la separación de su hermano Kiko e Irene Rosales, con los que no mantiene relación. Ajena a la ruptura del DJ con su ya excuñada, la hija de la tonadillera ha seguido compartiendo en redes su viaje en familia. "Vamos a ir a la plaza a ver cosas y a curiosear. No sabéis lo que estoy desconectando", ha escrito en un story la joven .

"No me canso de esta ciudad y cada vez que vengo es como la primera vez, porque estoy alucinando con todo. Y qué felicidad poder venir con mis hijos. Por cierto, Cairo está encantadísimo con el jaleo", ha escrito en otro story de su visita a Marrakech.

Sin relación

La relación de Kiko e Isa no atraviesa por su mejor momento. De hecho, es inexistente y el DJ no conoce a Cairo, su sobrino nacido dos meses. La hija de Isa Pantoja tampoco estuvo invitada a la Primera Comunión de Ana, hija del DJ e Irene Rosales, celebrada el 1 de junio de este año. A raíz de las notables ausencias del clan, Kiko Rivera estalló en redes, comunicado al que reaccionó Isa con total sinceridad. "Al final, es verdad que quien más sufre son los niños, cuando no debería ser así, pero es algo inevitable. También es verdad que Kiko no tenía una relación muy fuerte con mi hijo ni yo tampoco con sus hijas. Al no tener nosotros relación, pues ellos tampoco. Yo creo que a quién él echa de menos no es tanto a mí, sino a mi madre", declaró la televisiva, confesando que habría ido a la Comunión si se lo hubiera dicho. "Me hubiera gustado ir, sí, pero es tan sencillo como que hubiera una llamada. Yo es que creo que no le tengo nada que reprochar, ni él a mí tampoco. No he estado en momentos importantes como la Comunión, no me han invitado, yo personalmente no sé si hubiera ido yo. Pero él tampoco estuvo en el bautizo de mi hijo cuando teníamos relación (sí estuvo Irene), ni tampoco los niños. Ni ha estado en mi boda ni en la Comunión de mi hijo el año pasado. Creo que entre nosotros no nos tenemos nada que reprochar. Y en todo caso tengo yo más razones", zanjó sobre el asunto.