Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: 40 años de glamour, artesanía y futuro

Madrid se prepara para vestirse de alta costura, talento emergente y mucho espectáculo. Del 17 al 21 de septiembre, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebra su 40 aniversario y promete no solo homenajear a su historia, sino también iniciar un nuevo capítulo en su consolidación como la gran pasarela de referencia en España y una de las más influyentes de Europa.

Organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la cita reunirá a casi 40 diseñadores -entre nombres consagrados, jóvenes talentos y el regreso de figuras imprescindibles- en una edición que apuesta por la internacionalización, la sostenibilidad y la artesanía, pilares que definen el ADN de la moda española actual.

La programación se dividirá en cinco intensas jornadas en distintos escenarios de la ciudad, con epicentro en el Pabellón 14.1 de Ifema, al tiempo que Madrid entera se transforma en un escaparate de creatividad a través de la iniciativa Madrid es Moda, que cumple también una década acercando la moda de autor a la calle.

Una pasarela con historia y mirada al futuro

Lo que comenzó hace cuatro décadas como una plataforma para diseñadores emergentes es hoy un evento de primer nivel internacional. Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Custo Barcelona, Dolores Cortés, Ángel Schlesser o Isabel Sanchis volverán a desplegar su genio creativo, compartiendo cartel con firmas que debutan y jóvenes diseñadores que buscan revolucionar la escena.

En palabras de Engracia Hidalgo, delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid: "Madrid se ha consolidado como la capital de la moda en España y es la tercera localidad que más exporta al exterior". No es casualidad: la Comunidad de Madrid cuenta con más de 52.000 trabajadores vinculados a la moda y lidera la facturación nacional en el sector textil con un 17,54 % del total.

Modesto Lomba, presidente de ACME, recuerda la importancia de Madrid es Moda, esa cita paralela que este año cumple 10 años: "Es una edición dedicada a los diseñadores, a los artesanos, a los oficios, a la ciudad de Madrid y a los fans de la moda española".

Por su parte, Daniel Martínez, vicepresidente de Ifema Madrid, subraya el espíritu de esta efeméride: "Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebra 40 años convertida en la gran referencia de la moda española y con una mirada clara al futuro".

Invitados de lujo y regresos esperados

La edición abrirá con los Desfiles OFF, encabezados por la diseñadora internacional Silvia Tcherassi y seguidos de nombres como Palomo Spain, Pedro del Hierro, Adolfo Domínguez y Simorra. La agenda incluirá también Showcases urbanos en rincones icónicos de Madrid, como los de Juan Vidal y Erroz, que traerán la moda al corazón de la ciudad.

El ambiente promete ser vibrante: celebraciones nocturnas, desfiles en enclaves históricos, colaboraciones inesperadas y el regreso de grandes casas que han escrito la historia de la pasarela madrileña.

Agenda destacada de desfiles MBFWMadrid 40º Aniversario

Miércoles 17 (OFF):

Silvia Tcherassi (diseñadora internacional invitada).

Palomo, Pedro del Hierro, Adolfo Domínguez y Simorra.

En la ciudad: Félix Ramiro, Pilar Dalbat, Rafael Urquízar.

Showcases: Juan Vidal y Erroz.

Jueves 18:

Apertura: Ágatha Ruiz de la Prada.

Claro Couture, The Label Edition, París64, Yolancris.

Debut de Flabelus.

Viernes 19:

De la Cierva y Nicolás, Isabel Sanchis, Hannibal Laguna.

Custo Barcelona, Baro Lucas, Lola Casademunt by Maite.

Sábado 20:

María Lafuente, Paloma Suárez, Fely Campo, Odette Álvarez.

Dolores Cortés, Malne.

Ángel Schlesser (tras entrega del Premio L’Oréal París).

Domingo 21 (EGO):

SLV FRR, Antonio del Canto, Dimoni Studio, Skinsfromtheinsideofmymouth.

Antonio Acuario, Asier Quintana, Emeerree, Studio Cumbre y Guillermo Décimo.

Cierre con el diseñador internacional Aleš Hnátek.

Madrid se prepara para recibir a la moda como nunca antes: con la nostalgia de 40 años de historia, la energía de los nuevos talentos y la ambición de conquistar el futuro. Porque si algo demuestra esta edición es que la capital española no solo viste moda, sino que respira moda.