Michu bloquea a José Fernando y le corta prácticamente la relación con su hija

Le tiene bloqueado en el teléfono por lo que le impide conectar cada día con su hija. Michu no quiere saber nada de José Fernando Ortega, su ex pareja sentimental y padre de la pequeña Rocío. Tan solo le desbloquea cuando ella decide que Josefer hable unos minutos con la cría, que son pocas veces. Irónicamente, su relación con la hermana de este último, Gloria Camila, sí que ha recuperado el contacto, olvidando antiguas rencillas y reproches. Pero el hijo de Ortega Cano, ahora con nueva novia y esperando que le den el alta definitiva en el centro psiquiátrico en el que lleva ingresado desde hace años, se lamenta de la actitud de Michu, que ya no viaja como antes a Madrid cuando el padre de la niña sale de permiso. Tampoco existen ya las videollamadas en las que José tenía charlas interminables con Rocío.

Michu y José Fernando en diciembre de 2023 Gtres



El rencor de Michu hacia su ex es más que evidente. Se siente traicionada al enterarse por una revista de que le habían pillado con otra mujer en actitud más que cariñosa. La andaluza no se lo esperaba, pero una fuente cercana a los Ortega nos da a entender que “si José Fernando estaba con otra es porque ya había roto con Michu”.



Por su parte, Gloria intenta hacer de intermediaria para que su hermano y su ex pareja alcancen una entente cordial por el bien de su sobrina. De momento, que se sepa, los esfuerzos están siendo inútiles, y es por ello que Josefer se plantea, dicen, denunciar la situación en un juzgado… si Michu no entra en razones.