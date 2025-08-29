Miguel Ángel Revilla, planazo veraniego cumpliendo tradiciones a espaldas del Rey Juan Carlos

Miguel Ángel Revilla se llevó una tremenda decepción cuando fue consciente de que el Rey Juan Carlos I había iniciado acciones legales en su contra. Fueron amigos, pero rompieron su vínculo y esto dio pie a que el expresidente de Cantabria hablase con quizá demasiada fluidez sobre los problemas judiciales del Emérito en intervenciones públicas. Su paso por programas de televisión y sus entrevistas colaban píldoras y pullas contra el padre del Rey Felipe VI, especialmente críticas por sus supuestos desmanes. Unas opiniones que le saldrían caras.

El Monarca le solicita por vía judicial 50.000 euros al haber visto su honor vulnerado, ante lo que considera injurias y calumnias. El político, por su parte, se defendía con ruedas de prensa, comunicados oficiales y también más entrevistas, poniendo de relieve que él tan solo se hacía eco de lo que se había publicado previamente en medios de comunicación y estaba en boca de todos los ciudadanos. Así se iniciaba una amarga cruzada en la que ambas partes cree llevar la razón. Mientras tanto, a la espera de que llegue la demanda anunciada, ambos continúan con sus vidas. ¡Y con sus vacaciones!

Miguel Ángel Revilla coge fuerzas en familia

El político cántabro no ha recibido aún la demanda que le ha prometido el Rey Juan Carlos y que no pudo eludir mediante el acto de conciliación con sus abogados. Se trató de llegar a un acuerdo, pero fue infructuoso. Revilla salió aún más cabreado que antes, elevando aún más el tono y con la certeza de que en breve le notificarían que ha sido demandado por quien fuese su amigo. Pero aún no se ha producido. Pero lejos de esperar en su sofá a que el destino llegue, ha preferido tomar la iniciativa y disfrutar de los placeres de la vida mientras tanto.

Miguel Ángel Revilla en Colindres Instagram

Lo hace disfrutando con los suyos de las tradicionales fiestas de San Ginés en Colindres. Una festividad a la que siempre acude, como así ha vuelto a cumplir a pesar de que sus circunstancias personales y judiciales han cambiado mucho este 2025. “Como siempre en Colindres, día de San Ginés patrón de los pescadores de esta villa”, informaba sobre dónde estaba y qué andaba haciendo en un verano atípico, en el que abre cada mañana el buzón a la espera de la temida carta informativa de los juzgados.

Pero ahora prefiere fijar su atención más allá, en el horizonte, como muestra en la fotografía que ha compartido con sus fieles en Instagram, en el que aparece mirando el mar desde Colindres. Aquí, Miguel Ángel Revilla cumple con la tradición. No solo de su visita, sino también a la hora de saciar su apetito y estimular su paladar en su bar de confianza, donde siempre acude a comer el mismo plato estrella: “Como todos los años, vengo a San Ginés, en Colindres, y siempre paro a comer en el Bar Ana, donde su propietaria me prepara un bacalao con pimientos extraordinario. ¡No lo he comido más rico en mi vida!”, presume y propone.