Miguel Ángel Silvestre, pillado "flirteando fuertemente" con una conocida cantante de "Operación Triunfo"

A principios de este verano se conocía que Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio habían puesto fin a su noviazgo tras cerca de dos años juntos. El historial amoroso de Miguel Ángel Silvestre es variado y refleja su rol como uno de los hombres más atractivos del panorama nacional. Desde sus primeros romances, el actor ha conquistado corazones dentro y fuera de la pantalla, consolidando un imaginario romántico que ha capturado a muchos.

A lo largo de su vida sentimental, Silvestre mantuvo una relación larga y muy mediática con la actriz Belén López, a quien conoció durante el rodaje de “Motivos Personales” y con quien compartió un vínculo significativo hasta aproximadamente 2011. Posteriormente, vivió un apasionado romance con Blanca Suárez entre 2011 y 2014, siendo una de las parejas más glamurosas del momento; incluso le regaló su famoso perro Pistacho, un símbolo de cercanía que trascendió su vida privada.

Tras este vínculo, entre 2017 y 2018 estuvo relacionado con Albania Sagarra, una joven actriz con quien compartió una etapa de complicidad y discreción, hasta que ella confirmara el fin de su relación en un vídeo publicado en su canal de YouTube, subrayando el respeto mutuo y la amistad que aún les une.

Soltero desde hace meses, ahora se le ha vuelto a vincular con una conocida mujer del panorama artístico. Se trata de Nerea Rodríguez, cantante conocida por su paso por “Operación Triunfo”. Según han develado Laura Fa y Lorena Vázquez en “Mamarazzis”, su pódcast, los dos fueron vistos “flirteando fuertemente” en Soho Farmhouse, un conocido club de Ibiza, este verano.

Un momento de lo más tórrido que fue in crescendo hasta que, según las ya citadas periodistas, Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez se comieron a besos ante la mirada de todos los presentes. Por lo visto, se trató de la culminación de una tensión sexual que viene de lejos, puesto que los artistas comparten círculo de amigos y han coincidido en varias ocasiones, sin molestarse en disimular su mutua atracción.

De hecho, en sus interacciones en redes sociales también se percibe esa química entre ellos, puesto que Miguel Ángel Silvestre ha comentado con el emoticono de un corazón en una de las últimas imágenes que la cantante ha publicado.