Milán se viste hoy de luto: último tributo a Giorgio Armani

El incalculable legado de Giorgio Armani, fallecido el 4 de septiembre a los 91 años, quedó contenido en la capilla ardiente instalada durante el fin de semana en el Teatro Armani de Milán. Podría resumirse en ese ramo de flores blancas sobre su féretro de madera pálida, un tributo a su elegancia y serenidad, a la pureza de su trabajo creativo, a esa forma natural de entender el "quiet luxury". Su despedida, contenida y hermosa, como la música al piano del compositor italiano Ludovico Einaudi que sonaba de fondo invitando a la calma, ha sido todo un homenaje a su vida y obra, en armonía con su personalidad.

Un adiós sobrio, discreto y cálido. Con el detalle perfecto y en la medida exacta, como cada una de sus prendas. Sin más iluminación en el interior de la capilla ardiente que la tenue luz de 300 velas dispuestas con rigor geométrico. No había nada que no definiese su estética y ese lujo sin fecha de caducidad. Al fondo, una escultura de Cristo en la cruz que Armani guardaba en su dormitorio y su imagen junto a una frase que ya puede considerarse su herencia emocional: "Espero dejar como huella un compromiso, respeto y atención hacia las personas y la realidad. De ahí empieza todo".

Durante todo el fin de semana, miles de personas han hecho cola en la calle Via Borgognone 59 para despedirse de él. Entre ellas, admiradores anónimos, empresarios de la moda, políticos y celebridades como Miguel Ángel Silvestre, que en 2020 se incorporó a la firma participando en la colección Emporio Armani Primavera Verano, o Antonia Dell'Atte, una de sus musas. John Elkann, presidente de Stellanis y Ferrari, llegó junto a su esposa Lavinia Borromeo.

También Giuseppe Sala, alcalde de Milán, le dio su último adiós. Donatella Versace, que depositó un ramo de orquídeas blancas, la modelo Valeria Mazza y los cineastas Giuseppe Tornatore y Gabriele Salvatores, que lucía muy delgado uno de los trajes de Armani que le regaló, son algunos de los famosos presentes en el Teatro Armani. Custodiando el féretro, Leo Dell’Orco, su compañero de vida y mano derecha, y su sobrino Andrea Camerana. No faltaron mensajes y obituarios, desde Marina Berlusconi hasta la primera ministra Giorgia Meloni, que vistió Armani el día de su investidura.

Además, multitud de flores y coronas, todas rigurosamente blancas traídas de todas partes: "De la tripulación del Main", rezaba un cojín de rosas enviado por los empleados a bordo de su yate. Las Flechas Tricolores le hicieron una reverencia desde el cielo con la maniobra Scintilla.

Queriendo intuir lo que Armani esperaba de ellos, todos guardaron silencio. Se va igual que vivió. Con la belleza del silencio, en paz con la armonía y envuelto en la fragancia amaderada, especiada y misteriosa de Bois d'Encense, origen de la línea de alta perfumería Armani Privé. No dejó hijos y era el único accionista mayoritario de la empresa que fundó junto a su difunto socio Sergio Galeotti en la década de 1970.

Armani resistió los intentos de adquisición y se negó a salir en bolsa. Hasta el fin de su vida, mantuvo un control estricto tanto a nivel creativo como de gestión. Le sobreviven su hermana menor, Rosanna, y sus sobrinos Silvana, Roberta y Andrea Camerana. Todos ocupan puestos importantes en el grupo. Su mano derecha, Pantaleo Dell'Orco, también es uno más en la familia, y los cinco son posibles herederos. Sus planes podrían desvelarse en las próximas semanas, cuando se abra el testamento. Habrá Armani después de Armani.

Milán ha declarado luto oficial y hoy será enterrado en la intimidad. Sus restos serán enterrados junto a sus padres y su hermano en el pequeño cementerio de Rivalta, en la ladera baja del valle de Trebbia. El funeral se celebrará en privado por la tarde en este modesto pueblo medieval que visitaba para comer "tortelli con la coda". Hoy permanecerá completamente cerrado. También esta sencillez es parte de su elegancia.