Millie Bobby Brown, madre por sorpresa a los 21 años tras adoptar a una niña

Sorpresa mayúscula la que se tenía reservada Millie Bobby Brown, que este jueves ha anunciado que se ha convertido en madre. A los 21 años de edad, la afamada actriz que encarnaba a Once en la serie ‘Stranger Things’ ha dejado a todos boquiabiertos. La intérprete y su marido, Jake Bongiovi, han abierto las puertas de su casa a su primer hija en común, la cual ha llegado a sus vida mediante un proceso de adopción que ha pillado a todos por sorpresa.

“Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción”, comienza un comunicado emitido a través de sus redes sociales que está causando furor. Nadie conocía los planes de ampliar la familia de la actriz y el hijo actor de Jon Bon Jovi y teniendo en cuenta que ella tiene 21 y él 23, se creía que esperarían aún un tiempo para traer bebés al mundo. Pero lejos de esperar ya habían iniciado el proceso de adopción poco después de jurarse amor eterno en una boda que causó igual desconcierto entre sus fieles.

El feliz anuncio de la adopción de su hija

“Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad tanto en paz como en privacidad”, pedían Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi en su comunicado. Querían normalizar su situación de cara al mundo, para que la prensa no se extrañase cuando apareciesen fotos de ambos tirando de un carrito de un bebé. Así explican cómo se han convertido en padres, además que esperan que los paparazzi les permitan vivir con tranquilidad esta nueva etapa en sus jóvenes vidas.

La propia Millie Bobby Brown sabía que causaría un auténtico revuelo con el anuncio de su inesperada maternidad. De ahí que haya cerrado su escrito con un contundente “¡Y de repente fueron tres!”. Lo mismo sucedió en mayo de 2024 cuando decidió casarse con su pareja, sin haber dado pistas sobre sus intenciones. No quería que la atención mediática y la presión que ejerce su horda de fans supusiesen un impedimento a que su día fuese mágico. Solo convocó a sus familias directas y un exclusivo grupo de íntimos amigos. Después llegó la publicación de las imágenes de su boda en redes sociales, que ardieron como hacen ahora tras ser papás.