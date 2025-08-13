Miri Pérez-Cabrero acrecienta las dudas sobre su idilio con Froilán tras romper su silencio

¿Amigos o algo más? Esta es la pregunta que planea sobre Froilán Marichalar y Miri Pérez-Cabrero, después de haber sido pillados juntos en Ibiza. Unas fotografías que este miércoles han llegado al kiosco rosa de la mano de ‘Semana’ y que muestran un abrazo que despierta muchas dudas. El hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar remarcó hace unas semanas que está soltero, cuando fue sorprendido en la isla pitiusa de fiesta y asegurarse que estaba muy acaramelado de una joven. Días después cambia de compañía.

Podría tratarse de un nuevo amor o de una estrechísima amistad. Se sabe que la exconcursante de ‘MasterChef’ y ‘Supervivientes’, además de escritora y actriz de Netflix, ha hecho muy buenas migas con el sobrino del Rey Felipe VI. Se llevan muy bien y comparten grupo de amigos, por lo que no extraña tanto que se hayan ido de vacaciones juntos. Así lo asegura Gloria Camila Ortega, que ya tenía constancia de su buena amistad, asegurando que entre ellos no hay nada romántico ni tampoco pasional. Ahora bien, ha hablado la protagonista y han surgido de nuevo las dudas.

Miri rompe su silencio sobre sus fotos con Froilán

En las fotografías de la citada publicación se hablaba de que estaban “muy cariñosos”, aunque tan solo se muestra un abrazo. Se alertaba además de que Miri “tenía novio y lo conoció precisamente en Ibiza”, pero tras dos años de amor habrían puesto punto y final a su relación recientemente. Es por eso que ahora ha querido disfrutar de la compañía de sus amigos, entre los que se encuentra el mismísimo Froilán. Ese con el que se abraza en las playas de la isla pitiusa, mientras los paparazzi hacen su agosto.

Al conocer este contenido gráfico del que todos hablan, desde ‘TardeAR’ han querido preguntarle a la protagonista qué hay de cierto. Las preguntas eran bien sencillas, pero parece que Miri, muy nerviosa, no termina de acertar en responder con contundencia para despejar las dudas. Y es que se queja de que su mala cobertura no le permite hablar mucho, mientras alarga la conversación sin querer aclarar de una vez por todos qué se trae con el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar.

¿Novios o amigos? ¿Qué responde ella? Miri es clara, al menos a la hora de decir que no quiere aclarar nada: “No, no, es que me pillas ahora fatal. No he visto. No he visto nada. No he visto nada. Pero no voy a comentar, no voy a comentar nada. No, no, es que no voy a hablar de estas cosas, pero vamos, que no, que no, que no voy hablar de esto”. Bien podría haber aprovechado la ocasión para dejar claro que Froilán es tan solo un buen amigo o, por otro lado, confirmar que son algo más.

Sin embargo, Miri Pérez-Cabrero prefiere mantenerse en la ambigua postura de no desvelar qué hay de cierto y qué podrían ser mentira: “Estoy en la playa y es que estoy con poca cobertura, pero nada, o sea, es que no voy a hablar de esto, no voy a hablar de esto”, se limita a decir una y otra vez, negándose a responder y despejar dudas. Algo que, por otro lado, la beneficia, pues se seguirá hablando del tema en los platós, revistas y coloquios.