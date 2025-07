Mocedades: "En Mocedades no vivimos de las rentas"

Acaba de terminar una entrevista en directo y enseguida le pasan con nosotros. «Ah, no recordaba que era a esta hora nuestra charla, pero…¡dale dale!». Este espíritu de Izaskun Uranga (Bilbao, 1950) es el que le ha llevado a mantenerse sobre los escenarios durante 58 años, sobreviviendo a las escisiones del mítico grupo, que aún traen mar de fondo. Con todo ello, viéndola este 18 de julio en el Teatro Real junto a Mariachi Vargas, una legendaria agrupación mexicana, a ella y a Mocedades le quedan muchos escenarios donde emocionar. Un concierto de mestizaje de dos iconos de la música latina que los intérpretes de «Eres tú» deseaban repetir desde su estreno en México: «Allí ya fue fabuloso. Da gusto cantar con mariachis. Ellos son 18 componentes y junto a nosotros seis hacemos un espectáculo único», nos reconoce la vasca, a la que hoy acompaña José Miguel González (León, 1986), el talentoso alevín del veterano sexteto: «Lo de repetir en el Teatro Real es un sueño que no soñé. Y encima tenemos la suerte de que se ha grabado». El 20 de agosto, nueva cita en Bilbao junto a la Bilboko Orkestra Sinfonikoa.

Seis décadas de carrera y 30 álbumes les contemplan. ¿Cuál es el secreto para seguir siendo la sintonía de tantas vidas?

Izaskun: En otros países, por ejemplo, en Francia, los artistas no dejan de cantar hasta que se mueren y aquí no tenemos costumbre de esto. ¿Por qué voy a dejar de cantar? Si la gente me sigue escuchando...

Izaskun, ¿cómo se toma que la llamen «el último bastión»?

I: No tengo una fortaleza física terrible pero es lo que hay. Lo mejor es mantener las ganas y la ilusión, tengo 75 y subir al escenario me sigue emocionando. La vida sin galas no la comprendo. He tenido cáncer y un montón de cosas, pero sigo aquí.

¿Y cómo se logra mantener la esencia de Mocedades pese al cambio de voces?

José Miguel: Nunca se han cambiado de repente a todos los componentes y el que viene debe mantener la esencia del que se va. Llevamos más de 600 actuaciones en más de 15 países, liderados por Izaskun, con Idoia, la otra hermana de Izaskun, Rosa, Toni, José María y un servidor, que soy el más joven y ya he tenido la fortuna de estar con ellos por todo el mundo. El triunfo no se compra en la farmacia y es el que te renueva. De todos los artistas a los que les hemos pedido duetos nadie nos ha dicho que no: Gloria Trevi, Il Divo cantando «Maitetxu mía», «Eres tú» con Plácido Domingo…No vivimos de las rentas.

¿Echan algo de menos del pasado?

I: Cuando cantamos en Eurovisión en 1974, la canción «Eres tú» pegó en Estados Unidos muy fuerte, y me he quedado con la espina clavada de no tener infraestructura en esos momentos y haberlo trabajado aún mejor.

JM: «Eres tú» podría haber llegado mucho más lejos aún, aunque llegó a entrar en la lista Billboard cantada en español. Hoy conseguimos llegar a más gente a través de la redes y las plataformas pero el éxito es más efímero.

Javier Garay abandonó el grupo en 2014 y ahora defiende otra agrupación con su mismo nombre.

JM: Solo existen dos grupos de lo que fue Mocedades, uno es el nuestro y otro es El Consorcio, en los dos hay hermanos de Izaskun. Que cualquier ex componente quiera crear un grupo a solas, pues que lo haga. No se hace Mocedades porque una del grupo se vista como Izaskun. En el Teatro Real no se presenta cualquiera.

Entonces, con El Consorcio, el quinteto de su hermana Amaya , sí mantienen buena relación….

I: Amaya ahora no está bien, no está yendo a cantar, está cantando otro hermano, otra sobrina, pues que sigan cantando. Lo que no pueden hacer es ir por ahí a conciertos cantando lo que tú has cantando el día anterior, porque eso es engañar. Mientras estuvo Amaya, lo que quieras…Lo otro ya es tirar de la manta.