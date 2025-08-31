Montoya regresa a Barcelona: sin rastro de Anita Williams

Después de su intenso paso por la televisión y una salida complicada de "Supervivientes",el último reality en el que participó, José Carlos Montoya, ha regresado a Barcelona, la ciudad en la que convivió con Anita Williams, su exnovia.

Aunque fue uno de los favoritos para ganar, debido a su personalidad extrovertida y algunos de sus momentos virales, terminó en tercer puesto tras una disputada final. Poco después, su estado anímico le obligó a alejarse de los focos por recomendación médica. Durante el concurso, Montoya tuvo ya varios momentos de gran estrés emocional, hasta el punto de ser evacuado de urgencia por problemas de salud.

Su desaparición mediática llegó acompañada del borrado de muchas publicaciones relacionadas con "Supervivientes" en sus redes sociales. Dejó de seguir la cuenta oficial del programa y mostró su descontento con la organización. Su vuelta a Utrera, la localidad sevillana en la que nació, le ayudó a alejarse de la vida pública y a centrarse en su salud emocional y física.

Montoya retoma su carrera profesional, esta vez como cantante en Chipiona Europa Press

Montoya viene de una familia con gran tradición flamenca, Los Montoya de Utrera, con figuras destacadas, como Enrique Montoya y Tate Montoya, o un abuelo que fue cantaor y guitarrista flamenco. Él también comenzó desde pequeño en la música y ha hecho carrera con el nombre artístico DMontoya. Ha cantado en tablaos flamencos y en fiestas populares, y ha grabado temas junto a músicos destacados del género. Fiel a la herencia familiar, el artista sevillano siente el flamenco como un profundo sentimiento y filosofía de vida que le aporta optimismo y le llena de energía. En su cuenta de Instagram comparte el secreto para retomar las riendas de su vida: "La clave es priorizar , aprender , mejorar y darse cuenta que la felicidad de tu vida la eliges tú cuando y como quieras".

Además, su paso por televisión le ha permitido convertirse en una figura mediática con interés para algunas marcas. El artista ha actuado este fin de semana en una de las salas de la ciudad condal, interpretando sus temas más icónicos. Lo ha hecho con una sonrisa en su rostro, dejándose querer por sus seguidores y derrochando estilo.