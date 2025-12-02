Morata y Campello: un año después, vuelven los rumores de crisis

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, y aunque aún es pronto para sentenciar si la de Álvaro Morata y Alice Campello logrará esquivar ese refrán tan manido, lo que sí sostiene su entorno cercano a Informalia es que este regreso a la convivencia no está siendo sencillo. Dentro de unas semanas se cumplirá un año desde que el futbolista y la empresaria italiana decidieran apostar de nuevo por su relación tras anunciar su separación en agosto de 2024. Sin embargo, puede que ese primer aniversario no llegue a celebrarse: sus recientes gestos en redes sociales han encendido todas las alarmas.

En las últimas horas, tanto Morata como Campello han modificado sus biografías de Instagram, suprimiendo cualquier referencia al otro. Un detalle pequeño, pero elocuente, que ha reavivado las especulaciones sobre el verdadero estado de su relación. Las primeras informaciones que circulan -siempre en boca de quienes conocen bien a la pareja- no invitan al optimismo. Tal y como ha explicado el periodista Javi de Hoyos, el matrimonio estaría atravesando una nueva crisis. Quienes han sido testigos de esta segunda etapa hablan de un “bache” que se les está haciendo cuesta arriba, pese a los esfuerzos compartidos por recomponer la familia que han levantado durante casi una década. "No sabemos si saldrán adelante o no, pero se quieren mucho", aseguran las mismas voces.

¿Decisión definitiva?

De momento nadie se atreve a pronunciar la palabra ruptura, y quienes conocen su dinámica insisten en que estos movimientos en redes responden más a un impulso tras un enfado reciente que a una decisión definitiva. A pesar de llevar ocho años juntos -y de haber afrontado desafíos de gran calado-, todavía hay cuestiones en las que no terminan de coincidir. Confían, eso sí, en que los próximos días, que pasarán en familia, sirvan para suavizar la tensión y acercar posturas. "Quieren que haya el menor ruido posible alrededor de esta situación, porque siguen luchando por el amor que se tienen", explican.

Alice Campello y Álvaro Morata Instagram

La historia de Morata y Campello está marcada por una intensidad que se remonta al primer instante: se conocieron en 2016 y en 2017 ya sellaban su compromiso en una romántica boda en Venecia. En estos años han formado una familia numerosa y muy unida: los mellizos Alessandro y Leonardo llegaron en 2018, Eduardo en 2020 y la pequeña Bella en enero de 2023. Su separación en verano de 2024 fue un jarro de agua fría para quienes les seguían, pero ambos insistieron entonces en que no había terceros ni episodios de deslealtad. Poco después, hablaron abiertamente de depresión y de problemas de salud mental -un gesto inusual en figuras de su perfil- para los que buscaron ayuda profesional. En enero de 2025, convencidos de que aún quedaba amor por reconstruir, decidieron darse otra oportunidad.

Hoy, ese camino vuelve a presentar curvas. Queda por ver si lograrán sortearlas o si esta segunda parte quedará, también, en el cajón de las historias imposibles. De momento, silencio, cautela y un deseo compartido: salvar lo que construyeron juntos.