Muere Alberto Fernández, esposo de Maite Cadaval y cuñado de Los Morancos

Ha fallecido Alberto Fernández, esposo de Maite Cadaval, hermana de los humoristas sevillanos César y Jorge Cadaval. Ha sido este último quien ha publicado la noticia con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía de su hermana y su cuñado. “Me gustaría decirte tantas cosas que no sé por dónde empezar… Bueno, sí sé. Me acuerdo cuando mi hermana me dijo que estaba enamorada de ti, y yo, su hermano, pensé: ‘Jorge, vas a tener que compartir una de las cosas más importantes que la vida te ha dado’.

Jorge, componente del popular dúo humorístico Los Morancos, rememora en su publicación la llegada de Alberto a la familia Cadaval: "Has sido y eres el mejor cuñado, el mejor amigo, las manitas que mi padre llamaba para resolver cualquier cosa. Pero, sobre todo, te convertiste en el hermano que siempre estuvo cerca de mi hermana y que la hizo tan feliz. Te has ido muy pronto, pero nos deja el corazón lleno. Gracias, Alberto Fernández, por estos años tan bonitos formando parte de esta, tu familia. PD: Te queremos mucho… y así seguirá siendo siempre".

Maite: "Te voy a querer siempre"

Su viuda, Maite Cadaval, ha compartido la misma imagen con una dedicatoria de amor: "Alberto te quería mucho". Ha publicado otra instantánea de ellos en la orilla del mar durante una puesta de sol. "Te voy a querer siempre", ha escrito. Numerosas figuras del mundo del espectáculo, la moda y la televisión han transmitido su cariño a la familia Cadaval con mensajes llenos de sentimiento.

Maite es la hermana menor del famoso dúo humorístico. Nació en Sevilla en 1965 y es profesora de inglés, actividad que ha compatibilizado con su presencia en redes sociales y plataformas digitales. Tuvo un canal de YouTube enfocado en la enseñanza del inglés y ha colaborado en algunos de los sketchs de sus hermanos, interpretando personajes como "la Charini", además de presentar un programa llamado 'Cocina con Maite' en Canal Sur. Mantiene una estrecha relación con la familia y suele acompañar a sus hermanos en sus actividades artísticas con una presencia discreta, pero constante.