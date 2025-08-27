Muere Ana María Jaume, viuda de Escarrer Juliá y matriarca del grupo Meliá

Ana María Jaume, viuda de Gabriel Escarrer Juliá y matriarca del grupo Meliá, ha fallecido este 26 de agosto en Palma de Mallorca, tal y como ha anunciado la familia a través de un comunicado.

Comunicado de la familia

"Ha fallecido nuestra madre, Ana María Jaume Vanrell. Su repentina pérdida, tan solo 9 meses después de fallecer nuestro padre, fundador de Meliá Hotels International, amplía el vacío que aún sentimos por su marcha, y nos une todavía más en el recuerdo y el afecto que ambos supieron sembrar en nuestra familia", comienza diciendo el escrito firmado por los Escarrer.

Ana María Jaume y su hijo Sebastián en el último adiós a Gabriel Escarrer Julià Gtres

Sus hijos destacan sobre Ana María "el recuerdo de su gran corazón, su enorme intuición y empatía, de la generosidad con la que hacía que las personas cercanas se sintieran familia", algo que perdurará "en nosotros y en los cientos de colaboradores y amigos a cuya lealtad y compromiso siempre supo corresponder con creces".

"Sus hijos Magdalena, Ana, María Antonia, Mercedes, Sebastián y Gabriel; sus nietos: Ana, Isabel, Alejandro, Javier, Pablo, Adriana, Gabriela, Jaime, Beatriz, Alejandra, Juan, Toni, Gabriel, Jaime, Sebastián, Isabel, Gabriel, Alberto, Belén y Juan; y sus bisnietos: Ana y Álvaro, la recordaremos siempre con amor, admiración y agradecimiento. Que descanse en paz", finaliza la familia en el comunicado.

Viuda de Gabriel Escarrer, pionero en el turismo español

Ana María Jaume ha muerto tan solo 9 meses después de Gabriel Escarrer, fundador del grupo Melià y pionero en el turismo español. Se conocieron cuando eran adolescentes, en el año 1952. Después de siete años de relación, se casaron en 1959. Fueron padres de seis hijos y estuvieron juntos hasta el fallecimiento de Escarrer el 26 de noviembre de 2024. Menos de un año después, la familia Escarrer lamenta el fallecimiento de la matriarca del clan.