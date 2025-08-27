DEP
Muere Ana María Jaume, viuda de Escarrer Juliá y matriarca del grupo Meliá
Sus hijos han emitido un comunicado anunciando la triste noticia
Ana María Jaume, viuda de Gabriel Escarrer Juliá y matriarca del grupo Meliá, ha fallecido este 26 de agosto en Palma de Mallorca, tal y como ha anunciado la familia a través de un comunicado.
Comunicado de la familia
"Ha fallecido nuestra madre, Ana María Jaume Vanrell. Su repentina pérdida, tan solo 9 meses después de fallecer nuestro padre, fundador de Meliá Hotels International, amplía el vacío que aún sentimos por su marcha, y nos une todavía más en el recuerdo y el afecto que ambos supieron sembrar en nuestra familia", comienza diciendo el escrito firmado por los Escarrer.
Sus hijos destacan sobre Ana María "el recuerdo de su gran corazón, su enorme intuición y empatía, de la generosidad con la que hacía que las personas cercanas se sintieran familia", algo que perdurará "en nosotros y en los cientos de colaboradores y amigos a cuya lealtad y compromiso siempre supo corresponder con creces".
"Sus hijos Magdalena, Ana, María Antonia, Mercedes, Sebastián y Gabriel; sus nietos: Ana, Isabel, Alejandro, Javier, Pablo, Adriana, Gabriela, Jaime, Beatriz, Alejandra, Juan, Toni, Gabriel, Jaime, Sebastián, Isabel, Gabriel, Alberto, Belén y Juan; y sus bisnietos: Ana y Álvaro, la recordaremos siempre con amor, admiración y agradecimiento. Que descanse en paz", finaliza la familia en el comunicado.
Viuda de Gabriel Escarrer, pionero en el turismo español
Ana María Jaume ha muerto tan solo 9 meses después de Gabriel Escarrer, fundador del grupo Melià y pionero en el turismo español. Se conocieron cuando eran adolescentes, en el año 1952. Después de siete años de relación, se casaron en 1959. Fueron padres de seis hijos y estuvieron juntos hasta el fallecimiento de Escarrer el 26 de noviembre de 2024. Menos de un año después, la familia Escarrer lamenta el fallecimiento de la matriarca del clan.
✕
Accede a tu cuenta para comentar