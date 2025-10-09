Nieves Álvarez se rinde ante su futuro marido: “La vida me ha regalado un hombre maravilloso”

Nieves Álvarez es una de nuestras bellezas patrias más internacionales y conquistó las pasarelas de medio mundo y sigue en activo a día de hoy. La madrileña ha acudido en la tarde de este jueves a ‘Y ahora Sonsoles’ a hacer un repaso sobre su fructífera y exitosa carrera en el mundo de la moda. Son muchos los hitos que ha tratado en el programa de Antena 3 y las anécdotas que ha compartido con la presentadora y el público. Entre ellas, cómo su altura dejaba a muchas estrellas de Hollywood en mal lugar, algo que incluso le pasó ya cuando hizo la Comunión y era la más alta de la promoción.

“Soy muy alta y me ha encantado toda la vida ser muy alta. Ha sido de lo que más me ha gustado. Era la más alta de la clase y cuando hice la Comunión aquello parecía la Comunión y la Boda”, se reía con Sonsoles Ónega sobre la comparativa con el resto de niñas. Esta confesión le dio paso a la presentadora a atajar el tema del amor, ahora que ella mismaprepara vestir de blanco para darle el ‘sí, quiero’ a su novio, Bill Saad. Lleva saliendo con el empresario libanés desde diciembre de 2021 y el año que viene darán el gran paso de convertirse en marido y mujer.

Nieves Álvarez y sus planes de boda con Bill Saad

Fue hace ahora justo un mes cuando la modelo hizo público su compromiso con su novio, tras cuatro años de romance. Un paso imprevisto incluso para ella, pues nunca antes había hablado del tema con su amado. Fue improvisado, un impulso del libanés, por eso no tenía el anillo preparado. Lo recibió poco después y lo lució en la boda de unos amigos. “Con Bill merece todo la pena, estoy que no me lo creo”, reconocía, a la vez que aseguraba no tener aún nada preparado, pese a que la pedida fue el 18 de julio. Tiene tiempo aún para pensar en los detalles, pues hasta el año que viene no se pondrá el vestido nupcial.

“Tengo gran suerte a nivel profesional y también he tenido una gran suerte a nivel personal. La vida me ha regalado un hombre maravilloso”, reconoce Nieves Álvarez, mientras Sonsoles Ónega escucha con una amplia sonrisa. A todos nos encantan las historias felices, como lo fue el momento en el que el empresario hincó rodilla y le hizo la importante pregunta. Viajaron al Líbano por la boda del hijo de Elie Saab y “de pronto, de la manera más inesperada, en una ermita donde yo había hecho una promesa de que tenía que ir a ver a un santo en especial, en un sitio muy humilde donde estábamos solos, de pronto me pidió matrimonio”.

La maniquí describe a Bill Saad como un hombre “muy generoso, le preocupa que todo el mundo a su alrededor esté bien”. Es por eso que cree que será “un marido excepcional, porque es único, es un hombre con unos valores, todos mis amigos le quieres. Es divertido, es inteligente, me está ayudando también en mi faceta como empresaria, que soy cero, voy aprendiendo poco a poco. Él me ayuda muchísimo. Sé que va a ser un hombre excepcional que me va a hacer muy feliz y yo le voy a hacer feliz a él, porque el matrimonio es un acto de generosidad mutua”.

Bill Saad y Nieves Álvarez en ARCO de Madrid Gtres

Nieves Álvarez subraya que con Bill Saad está en un momento dulce de su relación: “Los dos estamos tan bien. No es un hombre problemático. Yo no entiendo el amor que ya, a unas ciertas edades, no lo entiendo cuando eres joven, pero ya cuando cumplimos una edad, esos amores complicados, difíciles… tiene que ser todo fácil y bonito, que crezcamos juntos y aprendamos juntos. Pero estos dramas, de ahora me llamas y ahora no me llamas… yo no tengo tiempo, tengo una vida muy ajetreada. Mi vida es así y quiero a alguien que comparta la bonita aventura que es la vida”.