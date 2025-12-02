La niñera Dulce arremete sin piedad contra Agustín Pantoja: "Es la persona más tacaña de la historia"

Ni en sus mejores tiempos trabajando para Isabel Pantoja, la relación entre la niñera Dulce y el hermanísimo Agustín estuvo marcada por el respeto y la cordialidad. Nunca empatizaron y nunca mantuvieron, como mínimo, una aparente amistad.

Hoy, Dulce define al que muchos conocen como el “Rasputín” de la familia Pantoja como “la persona más tacaña de la historia, viviendo siempre a costa de su hermana. Hoy está pidiendo más dinero para su hermana y no quieren hablar con él. No ha tenido un euro, ni una peseta”.

Como viene siendo habitual, Agustín se hace el sordo y no contesta a los ataques de una mujer que, por lo que se ve, le odia profundamente, sobre todo porque le considera el máximo responsable de los desagravios sufridos por Isa Pantoja, a la que ella considera como una hija, en la finca Cantora.

Dulce incluso ha actuado más como una abuela con Albertito, el hijo de Isa, que la propia tonadillera. Ella es quien lo ha criado desde que su “niña” abandonó a los dieciocho años la finca familiar.

Isabel Pantoja junto a su hermano Agustín en una imagen de archivo Gtres

Hoy sufre en silencio al ver el completo desinterés de la cantante hacia su hija y sus nietos, a los que no ve desde hace años. También ve la pena que anida en el corazón de Isa.

La niñera más mediática de este país tampoco tiene muy claro el perdón lanzado por Kiko Rivera hacia su hermana; no se fía de un hombre que tan mal se comportó con Isa en el pasado. Y parece ser que aconseja a esta última que se lo piense con calma ante la posibilidad de una futura reconciliación.