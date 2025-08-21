Noche de estrellas en Starlite: los famosos que vibraron con Alejandro Fernández

El concierto de Alejandro Fernández en Starlite Occident no solo fue un viaje musical a México, también se convirtió en un desfile de personalidades que acapararon las miradas en Marbella. Con todas las entradas agotadas, la cita se transformó en una auténtica pasarela social donde moda, música y glamour fueron de la mano.

Entre los asistentes destacó Victoria de Marichalar, que llegó con un look veraniego sofisticado y se convirtió en uno de los focos de atención de la velada. Anne Igartiburu, siempre elegante, compartió sonrisas y confidencias con amigos del festival, mientras que Carmen Lomana deslumbró con uno de sus estilismos impecables.

Alta sociedad

El mundo del toreo también estuvo representado con Manuel Díaz "El Cordobés" acompañado por Virginia Troconis, pareja que volvió a irradiar complicidad. No faltaron rostros habituales de la alta sociedad como Luis de Medina Abascal o Álvaro Fúster, así como nombres del mundo de la moda como Marisa Jara, que apostó por un conjunto lleno de frescura estival.

Carmen Lomana, Alejandro Fernández y Sandra García Sanjuan Gtres

Del ámbito musical, se dejaron ver Antonio José y María del Monte, mientras que Alma Bollo aportó el toque televisivo a la velada. El broche lo puso la presencia internacional del portero mexicano Memo Ochoa, que quiso acompañar a su compatriota Alejandro Fernández en una noche tan especial.

Manuel Díaz y Virginia Troconis, en Starlite Gtres

Con esta constelación de invitados, quedó claro que Starlite es mucho más que un festival: es el epicentro social del verano en Marbella, donde cada concierto se convierte en un punto de encuentro de celebrities, aristocracia y referentes culturales.

Clara Caruana y Luis Medina, en el concierto de Alejandro Fernández Gtres

Mientras Alejandro Fernández emocionaba al público con sus rancheras y baladas, las gradas se transformaban en un improvisado front row digno de los grandes eventos internacionales. Una mezcla perfecta de tradición mexicana y glamour marbellí bajo las estrellas.