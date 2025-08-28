Nuevo comunicado de Kiko Rivera tras confirmar su separación con Irene Rosales: "Hoy soy una persona libre, más fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida"

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Desde que el DJ confirmó la noticia a través de un comunicado en redes, todas la miradas están puestas en el ya exmatrimonio, que vuelven a primera línea mediática.

Kiko Rivera rompe de nuevo su silencio en redes

24 horas después de su comunicado, el hijo de Isabel Pantoja ha reaparecido en Instagram con un nuevo comunicado, agradeciendo a todos sus seguidores el apoyo recibido tras comunicar la noticia.

"Quiero daros las gracias de corazón por todos los mensajes tan bonitos que me estáis enviando en un momento tan complicado para mí. Es verdad que siempre aparece algún comentario negativo, pero al final cada uno refleja lo que lleva dentro", comienza diciendo el DJ en su último escrito.

"Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie", confiesa el primo de Anabel Pantoja. Con firmeza, Kiko asegura que "hoy soy una persona libre, más fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida. Y lo mejor es que quiero que forméis parte de ella: todos los que me seguís y me apoyáis desde las diferentes plataformas".

"Solo os pido un poco de paciencia para terminar de acomodarme y, sobre todo, para poder instalarme en mi nueva casa. A partir de ahí, empieza todo de nuevo. Gracias por vuestro apoyo", finaliza el DJ en el comunicado.

Unidos para siempre por sus hijas

Kiko e Irene han recalcado en sus respectivos comunicados que siempre serán familia y estarán unidos por sus hijas a pesar de haber tomado caminos separados, priorizando el bienestar de las dos menores por encima de cualquier cosas. Para el exmatrimonio, son su prioridad.