Nuevo golpe para Antonio Tejado: la Fiscalía pide 30 años de cárcel, dos más que la defensa de María del Monte

Nuevo giro en el caso de Antonio Tejado. La Fiscalía exige para el excolaborador de “Sálvame” 30 años de prisión por el violento asalto a la casa de María del Monte, su tía, en agosto de 2023. Se trata de dos años más de lo que solicitaba la defensa de la cantante, lo que coloca a su sobrino en una situación muy delicada. Si fuera declarado culpable, podría pasar casi dos décadas de su vida entre rejas. Saldría con casi 60 años.

El Ministerio Público señala a Tejado como autor de de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, así como un delito leve de lesiones y otro de receptación, con el agravante de uso de disfraz para los individuos de la banda que accedieron a la vivienda. En este sentido, se debe recordar que, según la investigación policial, el sevillano actuó como “autor intelectual” del plan, pero no participó en el asalto al inmueble.

La petición de 30 años de cárcel de la Fiscalía, que como se ha comentado anteriormente supera incluso a la de la defensa de Del Monte, ha pillado a todos por sorpresa, incluida la propia víctima. “Me he enterado ahora mismo. Sabéis que no voy a decir nada del tema y que las cosas van por donde tienen que ir”, ha comentado la cantante ante las cámaras de Europa Press, dejando claro que será la Justicia quien se pronuncie.

María del Monte se entera por la prensa de la pena que se pide para su sobrino, Antonio Tejado Europa Press

Ni siquiera el abogado de Antonio Tejado, Fernando Velo, había sido notificado de la petición de la Fiscalía antes de que apareciera publicada en los medios, una situación que ha molestado al letrado: “Pues mire, lamentablemente no puedo decir nada porque, una vez más, el escrito de la acusación del Ministerio Fiscal ha estado antes publicado en la prensa que en mi despacho. Así que no puedo decirles mucho porque no he tenido oportunidad de leerlo”.

El abogado de Antonio Tejado, muy molesto por la filtración de la pena de 30 años que pide la Fiscalía Europa Press

Velo lamenta este tipo de filtraciones a los medios, que bajo su punto de vista no hacen más que interferir en el correcto funcionamiento de la Justicia. “Las filtraciones son nocivas para todas las partes. Dan pábulos a juicios paralelos, se destruye, se corroe la presunción de inocencia. Todo esto es perjudicial, es nocivo para todas las partes que haya este tipo de filtraciones que son continuas”, expresa el letrado, recalcando su indignación: “Es lamentable e intolerable”.

María José, tajante tras la petición de la Fiscalía de 30 años de cárcel para Antonio Tejado: "Confiando en la Justicia" Europa Press

Por su parte, Tejado ha mantenido silencio a su llegada al juzgado para firmar como parte de las medidas cautelares que se le impusieron al concederle la libertad provisional, mientras que su madre, María José García, ha manifestado que “confío en la Justicia”.