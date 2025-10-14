El nuevo novio de Irene Rosales ya visitó su casa hace cinco años por trabajo

Irene Rosales y Kiko Rivera anunciaron este verano el final de su matrimonio, después de 11 años formando equipo y familia. Sus diferencias eran irreconciliables y juraban que no había terceras personas, aunque la sombra de la infidelidad siempre planea sobre el Dj. Pero pronto comenzaron a surgir informaciones que apuntaban a que la nuera de Isabel Pantoja estaba iniciando una nueva relación y estaba ilusionada. Es más, un día antes de confirmar su ruptura fue grabada en una cita con un joven. El mismo que ahora confirman que es su novio. Y, para sorpresa de todos, incluso que ha trabajado para ellos en 2020.

“Guillermo es un empresario sevillano de unos cuarenta años. Moreno, con barba y cuerpo de gimnasio.Está recién separado y tiene un hijo adolescente. Es un chico muy discreto, es un empresario muy serio. Y, por cierto, es un chico muy atractivo. Yo he visto fotografías y está de muy buen ver”, decía Lorena Vázquez este lunes en ‘Y ahora Sonsoles’. Un día después, en ‘El tiempo justo’ de Telecinco, se ha podido ver que la periodista de Antena 3 no se equivocaba. No solo al asegurar que Irene estaba de nuevo enamorada, sino también al describir al atractivo joven.

El nuevo novio de Irene Rosales y su pasado con Kiko Rivera

Irene Rosales negaba esta mañana cualquier posible aventura amorosa y echaba balones fuera. Por la tarde, a Sonsoles Ónega, le ha terminado confesando que sí está iniciando una nueva relación. Eso sí, subrayaba que “es una persona anónima. Tampoco se pueden decir muchas cosas de él, ¿eh? Hay que respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo”. Y es que no le ha sentado bien la revelación: “Él no ha salido, lo han sacado. Él no ha salido en ningún lado”. Este miércoles lo hará en la portada de la revista ‘Lecturas’ y ‘Semana’, cogidos de la mano, dándose besos en la calle…

Iván García, reportero de ‘El tiempo justo’, ha desvelado que el nuevo amor de Irene Rosales ya estaba en su vida hace cinco años. Es más, también conocía personalmente a Kiko Rivera: “Guillermo es un viejo conocido de la familia, porque casualmente hace cinco años, este chico, tiene una empresa que presta un servicio y fue Guillermo quien prestó este servicio a Kiko e Irene, en su casa”. A Joaquín Prat le ha resultado sospechoso este dato y se ríe del detalle: “¿Dime que no es butanero?”.

No. Lo que llevó al nuevo novio de Irene Rosales a su casa hace cinco años fue un encargo de su propia empresa. Se dedica, tal y como desvelan en el programa de Telecinco, a la instalación del césped artificial y fue quien se lo colocó en su domicilio. Fue en noviembre de 2020, antes de mudarse al que ha sido su hogar hasta el final de su matrimonio. Ya habría imágenes de Guillermo junto a Irene, aunque en ese momento que fueron publicadas no había motivo de sospecha de que hubiese nada entre ellos. Quizá una mirada, una sonrisa o un gesto amable les hizo gustarse, pero no ha sido hasta su separación cuando se ha conocido su romance.