Nuevos datos del estado de salud de José María Almoguera: "Carmen Borrego está bastante sorprendida con que esta información haya salido a la luz"

Este lunes 1 de diciembre saltaban todas las alarmas sobre el estado de salud de José María Almoguera. Era Leticia Requejo la encargada de desvelar en "El tiempo justo" que el hijo de Carmen Borrego tenía que ser intervenido del corazón por una afección cardíaca que padece desde que tiene 23 años. "El marcapasos está fallando y presenta anomalías, motivo por el cual, la semana pasada, José María Almoguera recibió una llamada de la Fundación Jiménez Díaz, el hospital que controla su enfermedad, informándole de que era urgente reemplazar el marcapasos y que debía ser intervenido lo antes posible", explicó la colaboradora de Telecinco.

Según Requejo, el nieto de María Teresa Campos "está a la espera de la llamada que le indique cuándo se llevará a cabo la operación, y tanto él como su entorno muestran gran preocupación por la gravedad y la delicadeza de este procedimiento".

Novedades del estado de salud de Almoguera

Desde "Vamos a ver" se han puesto en contacto con Carmen Borrego. Adriana Dorronsoro, tras hablar con su compañera de programa, ha revelado que se encuentra un poco "molesta" por haber salido la información a la luz. "Yo he podido hablar con Carmen esta mañana y le he preguntado porque yo misma me he preocupado. A mí, lo que me dice Carmen es que está bastante sorprendida con que esta información haya salido a la luz sobre la salud de su hijo, que ella no tenía ni idea de que iba a salir y estaba un poco molesta", ha comenzado diciendo la periodista.

José María Almoguera y Carmen Borrego Gtres

"Ella ya dará todas las explicaciones que crea, ya que estará aquí este miércoles", ha explicado Dorronsoro. Aún así, la periodista, después de hablar con Borrego, le ha quitado importancia al asunto: "Me dice que no es alarmante y que no nos preocupemos de más porque es algo que ya está pensado y se iba a hacer desde hace tiempo".

Por su parte, Cristina Tárrega se ha puesto en contacto con un cardiólogo para conocer más sobre la intervención de Almoguera. "Me dice que cuando se lleva un desfibrilador no es habitual, pero suele pasar que tengan que modificarlo o cambiarlo. No es algo fuera de uso en el mundo de la cardiología. Y lo abordarán sin más. ¿Qué están preocupados? Sí, porque es el corazón", ha señalado la periodista.

Alejandra Rubio se entera de la operación de su primo en el trabajo

Tal y como ha confesado, Alejandra Rubio se ha enterado de la intervención de su primo al llegar al trabajo. "Yo no lo sabía. Me he enterado esta mañana cuando he llegado al trabajo. Así que nada, que salga todo fenomenal, es lo único que tengo que decir. Supongo y estoy con vosotros de que si ha dado la información nuestros compañeros será porque tienen su autorización", ha declarado la hija de Terelu.

Además, la joven ha revelado que Almoguera no está invitado al primer cumpleaños de su hijo Carlo: "No viene nadie fuera del núcleo duro porque yo no soy de celebrar. Es que no celebro ni prácticamente mis cumpleaños". "Es que yo no voy a hacer una fiesta", ha zanjado sobre el asunto.