Nuevos detalles del batacazo de Genoveva Casanova en los tribunales con su “bizarra demanda”

La justicia ya se ha pronunciado sobre la demanda interpuesta por Genoveva Casanova contra la revista ‘Lecturas’. Su conflicto surgió cuando se publicaron unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, de la socialité mexicana paseando por las calles de Madrid con el ahora Rey Federico X de Dinamarca. El por aquel entonces príncipe danés pasó la noche en su casa, a espaldas de su esposa, Mary Donaldson. El escándalo fue mayúsculo en su país e incluso forzó la abdicación de la reina Margarita para acallar el revuelo. En España el asunto sigue coleando.

El juzgado de Primera Instancia número 104 de Madrid ha dictado sentencia. Ha decidido desestimar todas las pretensiones legales de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, aunque sí condena a la revista al pago de una multa por la publicación de imágenes de su perfil de Instagram sin su consentimiento. Pero, en lo que respecta a su pillada real, ha perdido la batalla: “En relación con las publicaciones que aquí nos ocupan prevalece la libertad de información que ejercita la demandada frente al derecho a la intimidad de la demandante”, establece el juez. Ahora se han desvelado nuevos detalles del proceso y el juicio.

Luis Pliego desgrana su victoria frente a Genoveva Casanova

La sentencia aún no es firme y cabe lugar a un recurso. De hecho, desde la revista ‘Lecturas’ ya han informado de que estudian plantear un recurso para minimizar los daños. Y es que, a pesar de haber ganado la partida a Genoveva Casanova, tiene que indemnizarla con 175.000 euros por la utilización de fotografías de sus redes sociales. Algo que tratarán de discutir de nuevo con el juez, mientras se alegran de que les haya dado ya la razón en primera instancia. Y es que la justicia ha primado el derecho a la información sobre dos personajes públicos, frente a su derecho a la intimidad, muchas veces vendida a los medios.

Portada de la revista Lecturas con el escándalo de la relación entre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova Lecturas

“La demanda ha sido en parte desestimada”, confirma Luis Pliego, director de la citada revista, desde su asiento de colaborador en ‘El programa de Ana Rosa’. Y es que las fotos rescatadas de sus perfiles públicos y utilizadas para nutrir las informaciones publicadas después sí han sido condenadas. Pero no las fotos exclusivas de su paseo por Madrid y las que confirmaban que había pasado la noche en su casa. “Toda la parte del honor e intimidad ha sido desestimada. La sentencia es precisa. Destaca el interés geopolítico de que estén juntos, el futuro rey de Dinamarca y Genoveva Casanova. Dice que ella es un personaje público”, destaca el periodista.

Nos cuela en el juicio al detallar además lo que opinaba el magistrado sobre el proceso que se traía entre manos: “Califica el juez la demanda de bizarra, porque considera que es un despropósito pedir dos millones de euros cuando te han pillado con un príncipe saliendo de casa”. Es más, recuerda que el juez “dice algo muy interesante: aunque esto perteneciera al ámbito sentimental de ambos, al tener esta trascendencia histórica el derecho a la información prevalece”.