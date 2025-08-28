La ocurrente foto de Tamara Falcó y su hermana Xandra en una cita importante

Tamara Falcó está aprovechando al máximo el verano, con viajes espectaculares como el que ha realizado con su marido, Íñigo Onieva. Un plan que le llevó al mismísimo paraíso en Maldivas y al que se sumó también su madre, Isabel Preysler. Fruto de su estancia han resultado un sinfín de fotografías, unas que se han quedado en su álbum privado y otras muchas publicadas en redes sociales para el deleite de sus fans. Una forma, no tanto de dar envidia a aquellos que no pueden permitirse tan alto tren de vida, sino también para informarles de lo que anda haciendo para que nadie se preocupe.

Pero ha hecho un alto en su ajetreada rutina para sacar un hueco a uno de los miembros más queridos de su familia. No falla a la hora de tener bonitas palabras para aquellos de los suyos que soplan velas en su tarta de cumpleaños, aunque les pille a miles de kilómetros de distancia. Nunca se olvida. Ahora le ha tocado el turno a su hermana Xandra Falcó, con la que se lleva 15 años, además de fenomenal. Este 28 de agosto en el calendario marca que su hermana mayor cumple 58 velas.

La divertida foto de Tamara Falcó y Xandra

De ahí que la marquesa de Griñón haya estado ojeando su álbum de fotos privado para encontrar la imagen perfecta para felicitar a Xandra. Una instantánea inédita en la que aparecen juntas en una época dorada de sus vidas, junto a uno de los pilares fundamentales de su vida: su otro hermano mayor, Manuel Falcó. Sobre ella ha escrito una escueta dedicatoria: “Feliz cumpleaños”. No ha querido añadir ningún mensaje más, quizá porque todo lo que tenía que decirle y sus buenos deseos llegaron cuando la felicitó por privado.

Tamara Falcó junto a sus hermanos Xandra y Manuel Instagram

Las hermanas no llegaron a compartir techo durante su infancia, pues Tamara Falcó vivía junto a su madre, Isabel Preysler, mientras duró su matrimonio con Carlos Falcó. Los hijos mayores del desaparecido aristócrata, fruto de su matrimonio con Jeannine Girod, compartía con la ahora marquesa muchos veranos entre viñedos y en pleno contacto con la naturaleza y el campo, viviendo más allá de la ostentación que rodea a su madre.

Xandra Falcó siempre ha querido adoptar un papel más discreto, alejada del foco y dejando que sean los más mediáticos del clan quienes distraigan a los medios. Eso sí, en lo personal ha sido la mano derecha de su padre en su empresa durante tres lustros, antes de emprender sus propias empresas y proyectos. Esto la mantiene muy atareada, al igual que lo está Tamara Falcó, lo que dificulta que se vean tanto como desearían. Pese a ello, siempre que pueden demuestran tener un vínculo especial: “La familia está muy unida y nos queremos muchísimo. Lo hemos demostrado y los cinco hermanos nos queremos y nos apoyamos siempre”. Así lo fue cuando falleció su marido, el empresario Jaime Carvajal Hoyos hace más cinco años.