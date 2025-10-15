Olga Moreno confiesa el motivo por el que plató a Rocío Flores en su cumpleaños

Este lunes 13 de octubre, Rocío Flores contaba una vela más en su tarta de cumpleaños antes de soplar. Cumple 29 años y lo ha celebrado como más le gusta, rodeada de sus seres queridos. No ha faltado casi nadie a su fiesta sorpresa, la que le estaba orquestado su novio Manuel a sus espaldas para animarle el día. Así se presentó en un enclave acordado con una venda cubriéndole los ojos y al retirarla descubrir quién estaba. También quién faltaba.

Muchos amigos íntimos, miembros de la familia y la inestimable presencia de su padre, Antonio David Flores, así como de su hermano David. La cumpleañera estaba encantada: “Agradecida a la vida. Millones de gracias a todos los que habéis dedicado vuestro tiempo en felicitarme. Me siento súper afortunada”, escribía ella emocionada. Sin embargo, pronto comenzó a sonar con fuerza la ausencia de Olga Moreno. ¿No estaba invitada? ¿Siguen los problemas entre ellas? La exmujer del ex Guardia Civil rompe su silencio.

Olga Moreno aclara el motivo de su ausencia en la fiesta

Siempre ha preferido mantenerse al margen de estas cuestiones y no echar más leña al fuego. Sabe que cualquier detalle que desvele o comentario que haga podría generarle problemas, de ahí el silencio de Olga Moreno estos años. “Hoy celebro no solo tu cumpleaños, sino también la alegría de tenerte en mi vida. No me equivoqué al amarte entonces y si la vida me lo permitiera, volvería a cuidarte y amarte cien años más”, le dedicaba a través de sus perfiles.

Rocío Flores y Olga Moreno Instagram

Creía que con este mensaje de felicitación en redes sociales bastaba, pero este miércoles, como colaboradora de ‘El tiempo justo’, ha tenido que dar más explicaciones. Lo primero que ha explicado la exmujer de Antonio David Flores es que no pudo estar presente en la fiesta sorpresa por Rocío Flores: “No pude, porque temía a mi hija pequeña y tenía instituto, pero sí que es verdad que me invitaron. Fue una fiesta sorpresa, que me llamó Manuel, el novio de Rocío”, pero no pudo aceptar la propuesta. Niega que le importase cruzarse con su exmarido y que este fuese el motivo real de su ausencia.

Olga Moreno dice no tener problema alguno ya con Rocío Flores. La joven estuvo la semana pasada en el cumpleaños de la ex de su padre: “Ella estuvo en el mío la semana anterior, que yo lo celebré en Málaga. Lo hicieron con los niños, que me organizaron un cumpleaños sorpresa”. Mantienen contacto, quizá no se ven tanto ahora porque Rocío está instalada en Madrid, mientras Gloria Camila está en ‘Supervivientes’, para ayudar con el cuidado de su sobrina, hija de Michu y José Fernando.