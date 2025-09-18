De Olivia Palermo a Eugenia Martínez de Irujo: todos los detalles del fiestón privado de Carolina Herrera en el Palacio de Liria

Madrid se ha vestido de gala para recibir a Carolina Herrera. La firma newyorkina presenta este jueves 18 su colección primavera-verano 2026 en la Plaza Mayor de la capital y todas las miradas están puestas en el evento, el más esperado dentro del marco de la última edición de la MBFW.

Lujo y moda

Anoche, horas antes del esperado desfile de Carolina Herrera, Wes Gordon, director creativo de la firma, y Carolina Adriana Herrera organizaron un fiestón privado por todo lo alto en el Palacio de Liria, lugar en el que reunió a todas sus musas en un exclusivo evento de lujo. Como invitadas internacionales, destacó la presencia de Olivia Palermo y Alexa Chung, dos de las mujeres más influyentes del mundo de la moda a nivel mundial.

A la cena asistieron numerosos rostros conocidos y amigos de la firma como Tamara Falcó, Eugenia Silva, Eugenia Martínez de Irujo, Amparo Corsini, Paloma Cuevas, Martiño Rivas, Amaia Romero, Paco León, Laura Ponte, Beltrán Gómez-Acebo y Narcís Rebollo, entre otros tantos vips.

Desfile histórico

A partir de las 6 de la tarde comenzarán a llegar los invitados a la Plaza Mayor de Madrid para disfrutar del histórico desfile de Carolina Herrera que, por primera vez, desfila en nuestro país. En total, más de 800 personas asistirán al evento.