Pablo López impone una prohibición en su segunda boda con Laura Rubio

Los pasos de Pablo López son siempre muy discretos y hay constancia de ellos gracias al inestimable trabajo de los paparazzi. Así se supo por ejemplo que estaba enamorado y que Laura Rubio era la afortunada, después de coincidir sus caminos en 2017 en ‘La Voz’ de Antena 3. Desde entonces se han mostrado inseparables, aunque siempre lo más alejados del foco mediático posible. Tan solo algunas instantáneas de sus días de amor logran dar el salto a los kioscos, pero ahora están copando cada vez más titulares.

Es normal y es que no dejan de sumar hitos en su relación. Entre ellos, su paso por la vicaría, discretísimo por supuesto. Así lo hicieron el pasado 19 de julio en una íntima ceremonia en la Basílica de Jesús de Medinaceli, acompañados tan solo de su familia directa y un reducido grupo de incondicionales que saben guardar secretos. Y es que su paso por el altar fue un paso silenciado, sin hacer apenas ruido y logrando esquivar miradas indiscretas. Más difícil lo van a tener ahora que van a repetir el gesto y vuelven a intercambiar alianzas.

Pablo López y Laura Rubio se casan de nuevo

La pareja no pudo evitar que finalmente trascendiesen fotografías y detalles de su primer enlace. Su proyección pública y el cariño que sus fieles atesoran por los artistas hizo que fuese inevitable la repercusión por su cambio en el Registro Civil. Ya son marido y mujer, pero parece que no han quedado conformes con la primera ceremonia y están dispuestos a repetir la apuesta y volver a jurarse amor eterno frente a su familia y amigos. Eso sí, esta vez están preparando una celebración por todo lo alto, festejando su felicidad como se merecen.

Pablo López Gtres

Para su segundo paso por el altar y al repetir sus votos, la pareja de cantantes ha querido convocar a más familia y amigos. Esta vez no querían dejar a nadie fuera de la celebración, que ya han fijado en el calendario para el próximo 20 de septiembre. Quedan poco menos de dos semanas para que se conviertan, otra vez, en marido y mujer, en una ceremonia de tarde que dará comienzo a las 18:30 horas en la localidad gaditana de Alcalá del Valle, como desvelan desde ‘El Español’. Confiarán su gran día a la finca La Casería de Tomillos, una fortaleza del siglo XVI levantada en un enclave privilegiado en pleno contacto con la naturaleza.

Ahora bien, Palo López y Laura Rico no solo quieren repetir su boda, sino también su éxito. Saben que alguna mirada indiscreta se colará en su enlace y que será difícil mantener la atención al otro lado de los muros, pero harán lo imposible para que así se cumpla de nuevo. Es por eso que desde el citado medio se asegura que la pareja ha prohibido a sus invitados que anden trasteando con el móvil en su mágico día. Quieren que disfruten sin reparar en teléfonos y, de paso, se aseguran de que no se filtren fotografías que terminen en las revistas al miércoles siguiente y en los digitales en cuestión de minutos.