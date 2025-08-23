El padre de Chenoa, ingresado en un geriátrico

Es la historia del nunca acabar, un distanciamiento de años que separa a un padre de su mediática hija. José Carlos Corradini es el progenitor de Chenoa, la Laurita que dejó Argentina con su madre para abrirse camino en Mallorca como cantante.

Corradini no conoce lo que es el lujo, malvive en Buenos Aires con una pensión de trescientos euros, y hasta esta semana salía adelante gracias a la ayuda de sus vecinos, porque no tenía ni para hacer tres comidas diarias.

Carlos Corradini, padre de Chenoa. cedida

Pero su suerte va a cambiar en los próximos días, porque ha conseguido el ingreso en un geriátrico en el que, por lo menos, tiene cama y alimento asegurados a diario. "Era la única solución a mis problemas, me iba a quedar tirado en la calle, ahora ese miedo se ha disipado. Tengo setenta y un años y, gracias a Dios, no me falla la salud, pero la economía la tengo por los suelos".

Cuatro hijos en Argentina

En Argentina tiene cuatro hijos, y aclara que "todos se ganan la vida dignamente, pero no les sobra el dinero y no pueden ayudarme. No les reprocho nada, son buenos hijos y si pudieran se ocuparían de mí, eso es seguro".

El centro geriátrico, prosigue, "no está lejos del barrio en el que he vivido los últimos años, por lo que podré seguir en contacto de mis amigos y vecinos. Son gente sencilla y generosa, buenas personas que siempre se preocuparon por mí. Ese es mi mayor tesoro. Su cariño".

José Carlos está convencido de que "mi hija está muy influenciada por su madre, mi exmujer la ha puesto contra mí, y me da mucha pena no tener contacto con ella. Para un padre es muy dura una situación tan dura como esta. Me gustaría que se diera cuenta de todo lo malo que me ha tocado vivir. Ya no pido dinero, pero si su cariño. Le abriría las puertas de mi corazón sin dudarlo".