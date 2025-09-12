Paloma Cuevas celebra 53 años entre familia, amigos y elegancia discreta

El 11 de septiembre, Paloma Cuevas celebró su 53º cumpleaños en Madrid, recordando a todos que la discreción también puede ser sinónimo de sofisticación. Lejos de grandes fastos y celebraciones mediáticas, la diseñadora cordobesa optó por un encuentro íntimo en el Four Seasons, uno de los hoteles más exclusivos del centro de la capital, donde la privacidad de los invitados es siempre prioritaria. Entre risas, abrazos y gestos de cariño, Paloma sopló las velas acompañada de quienes realmente forman parte de su vida.

Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón Gtres

El tono de la jornada quedó reflejado en las palabras que la propia Cumpleañera compartía días antes: "La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que late en dos almas", escribía junto a una fotografía con Rosa Clará, anticipando sin quererlo el espíritu de la celebración. Un día dedicado a los afectos más cercanos, donde la elegancia convivió con la calidez.

"El hombre que da sentido a mi vida"

Entre los asistentes, no faltaron Paloma Díaz y Victoriano Valencia, padres de la diseñadora. La presencia de sus progenitores no solo reafirma la importancia de la familia en la vida de Cuevas, sino que también evidencia ese vínculo que ella misma ha descrito como único: "el hombre que da sentido a mi vida", decía refiriéndose a su padre. La sonrisa y la emoción del extorero durante la celebración fueron el reflejo de un cariño incondicional.

Los padres de Paloma Cuevas a su llegada al Four Seasons de Madrid Gtres

Los amigos también tuvieron un lugar destacado. Gema Ruiz y Juan Díaz, pareja con la que mantiene un vínculo estrechísimo y en cuya familia ha sido madrina, aportaron cercanía y complicidad al encuentro. Además, la celebración contó con la presencia de Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón, así como del exfutbolista Raúl González, que llegó algo más tarde que su esposa, Mamen Sanz, sumando un toque de elegancia deportiva a la velada.

Gema Ruiz, amiga de Paloma Cuevas Gtres

No faltó tampoco Patricia Cerezo, exmujer de Ramón García, que acudió con su pareja, Kiko Gámez, y no dudó en felicitar públicamente a la diseñadora. En redes sociales compartió un divertido instante en el que ambas aparecían bailando, mostrando que la celebración también estuvo marcada por la alegría y la cercanía. Como es habitual en este tipo de reuniones, los invitados llegaron elegantemente vestidos y con obsequios pensados para la cumpleañera.

Patricia Cerezo y Kike Gámez Gtres

Lo que sigue siendo un misterio es la presencia de Luis Miguel, cuya asistencia no se confirmó y sobre cuya ubicación actual en España tampoco se tienen certezas. Sin embargo, esto no empañó un día que Paloma Cuevas vivió plenamente, rodeada de quienes le brindan apoyo, afecto y complicidad. Una celebración que, entre lujos discretos y sonrisas sinceras, dejó claro que la felicidad reside en la cercanía de quienes de verdad importan.