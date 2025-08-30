Pamela Anderson y Liam Neeson, ¿pareja o estrategia de marketing?

Pamela Anderson y Liam Neeson han sido la pareja sorpresa del verano. Hubo química durante el rodaje de la película "Agárralo como puedas" a mediados de 2025, y, a pesar de que ni ellos ni su entorno han querido ponerle una etiqueta formal, fue el origen de una historia de amor. Mientras, fueron dejando señales, como aquella ocasión en la que la actriz le dejó en el camerino un pastel horneado por ella.

Un amor muy celebrado

La relación se hizo pública con la promoción de la película, a finales de julio. Su derroche de complicidad y gestos de cariño en cada evento, alfombra roja o entrevista que no dejaba lugar a la duda. Sus respectivos fans aplaudieron este romance, especialmente a través de las redes sociales, sobre todo porque tanto Pamela como Liam han vivido experiencias personales muy complicadas.

Pamela, tras cinco matrimonios y varias relaciones decepcionantes, afirmó no creer ya en el amor verdadero. Por su parte, Liam había renunciado a las citas desde la muerte de su esposa Natasha Richardson en 2009. Tras una breve relación con Freya St. Johnston entre 2010 y 2012, el actor no había vuelto a ser visto con ninguna mujer. "Ya superé todo eso", declaró a "People" el pasado octubre.

Liam Neeson, el torpe hijo del teniente Frank Drebin en la nueva 'The Naked Gun' Frank Masi Agencia EFE

Intercambio de elogios

"Es un romance en ciernes, sincero, y es evidente que están muy enamorados", confirmó una amiga a esta misma revista. El actor se deshizo en elogios a Pamela: "Estoy locamente enamorado de ella. No tiene un ego desmesurado, es divertida. Es un placer trabajar con ella. Siendo sincero, no puedo elogiarla lo suficiente". Por su parte, Pamela confesó en una entrevista con "Esquire Filipinas": "Es tan generoso, dulce y comprensivo. Es imposible no enamorarse de él... Es un un auténtico caballero".

Pamela Anderson en San Sebastián. Unanue Europa Press

Una vez pasado el furor inicial, no dejan de crecer los rumores sobre la falsa autenticidad de este noviazgo. Toda esta narrativa romántica podría ser parte de la campaña promocional de la película, una estrategia más para colocar sus nombres en los medios de comunicación y, de paso, dar a conocer este último trabajo.

¿Es una farsa?

Según el tabloide TMZ, algunas personas de su entorno han revelado que el romance entre las dos estrellas de Hollywood fue pergeñado por "sus equipos de relaciones públicas y Paramount (la compañía que produjo la película)". "Fue solo un truco publicitario", aseguraron a los medios estadounidenses. Además de esta impactante revelación, desvelaron que Liam y Pamela "ni siquiera llegaron a tener una cena romántica juntos". ¿Quién dice la verdad?