El pánico de Antonio Tejado ante una posible condena de 22 años de cárcel

Aunque todavía no hay fecha para la celebración del juicio por el asalto y robo en la casa de María del Monte, desde el entorno de su sobrino, Antonio Tejado, al que se considera, presuntamente, autor intelectual del asalto, desvelan que "la tensión y el pánico que se respiran en Antonio y su familia son imposibles de evitar. Sobre todo, desde que se ha rumoreado, y publicado, que podrían condenarle a entre once y veintidos años de cárcel".

Antonio lleva meses desaparecido. Por consejo de su abogado se ha alejado totalmente del foco mediático ya que consideran que es mejor mantenerse en silencio. Ahora se cumplen dos años de aquel robo que tanto dio que hablar y que fue uno de los sucesos más mediáticos de los últimos tiempos.

María del Monte guarda ssilencio

La cantante andaluza no se ha manifestado sobre la presunta implicación de su sobrino en tan turbio asunto. Para ella es todo un drama porque consideraba a Antonio el hijo que ella nunca tuvo. Le cuesta creer tamaña traición. Lo considera una puñalada trapera y una gravísima afrenta a quien siempre le mostró un enorme cariño.

Por su parte, la madre del acusado vive momentos de total infelicidad. No quiere ni imaginar que su hijo pueda pasar más de veinte años privado de libertad, y defiende su inocencia.

Antonio Tejado llegando a los Juzgados de Sevilla Gtres

Pero los indicios apuntan a una posible intervención de Tejado en la trama de delincuencia. Los investigadores policiales, según indica una fuente judicial, podrían tener suficiente tés pruebas que implicarían a Antonio en el asalto.

En este tablero de silencios, sospechas y vínculos familiares desgarrados, la historia de Antonio Tejado trasciende lo puramente judicial para convertirse en una tragedia personal que sacude a una de las sagas más queridas de la crónica social andaluza. Mientras la justicia avanza y el juicio se acerca, queda la incógnita de si la familia podrá recomponerse de una herida que, más allá de condenas y titulares, ha dejado marcado para siempre el vínculo entre tía y sobrino.