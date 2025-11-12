Patricia Cerezo se casa con Kiko Gámez tras cuatro años de noviazgo

Patricia Cerezo no escondía la ilusión que le hacía vestir de nuevo de blanco y dar el ‘sí, quiero’. Así lo reconocía ella misma en conversación con LA RAZÓN hace tan solo un mes, mostrando su deseo por dar el decisivo paso con su novio, Kiko Gámez. Pues parece que él ha leído la entrevista y ha decidido hincar rodilla derecha en el suelo, para pedirle matrimonio a su amada. Y es que este miércoles se ha confirmado que la pareja contraerá matrimonio después de cuatro años de relación. Toda la ilusión está puesta para el próximo 2026.

Ha sido a través de la revista ‘Hola’ donde se ha dado la buena nueva de la proximidad del altar. La pareja ha decidido dar un paso más en su relación y convertirse en marido y mujer, después de cuatro años formando equipo y cosechando triunfos mientras sortean sus propios obstáculos. Una felicidad que piensan compartir con un exclusivo grupo de incondicionales, pues la boda que perfilan será íntima y discreta, con la intención de brindar por su amor y un futuro en común. Tan solo su familia y sus amigos más estrechos tendrán invitación al enlace.

Patricia Cerezo se casa de nuevo

La periodista quiere apostarlo todo de nuevo al amor. Está enamorada de Kiko Gámez y no tiene dudas de que quiere convertirse en su esposa. Ha dicho sí cuando desenfundó la alianza de pedida, algo reciente. Y es que le ha pillado de sopetón la publicación de sus planes de boda de este miércoles, pues trataba de ir con más calma a la hora de anunciar la buena nueva entre sus allegados. Se le han adelantado, pero es un motivo feliz y no duda en confirmarlo. Eso sí, no quiere hablar de fechas y no fija en el calendario cuándo se celebrará el enlace.

Patricia Cerezo y Kike Gámez Gtres

Con su boda quieren poner el broche de oro a cuatro años de amor. Se conocieron en 2021 gracias a amigos en común y desde entonces se han convertido en inseparables. Con el director global de e-commerce, marketing y tecnología en el grupo Telefónica lo quiere todo. Algo que no ocultaba hace unas semanas: “Hablamos de proyectos de vida, de planes, de futuro… y claro que una boda forma parte de nuestra ilusión”. Eso sí, esperaba que él diese el paso: “Voy de moderna por la vida, pero me gusta que el chico pida matrimonio. Aunque si no lo hace, no tengo problema en dejarlo caer. Soy muy romántica”.

Patricia Cerezo le da una nueva oportunidad al matrimonio. Ya probó suerte con Ramón García, con el que estuvo casada durante 25 años. Fruto de su unión nacieron sus dos hijas, Natalia y Verónica, que tienen ya 21 y 18 años respectivamente. Su divorcio fue cordial, aunque siempre han tenido que hacer frente a rumores de enfrentamientos que apaciguan con bonitas palabras el uno hacia el otro. Les une el amor que sienten por sus hijas y el deseo de hacer lo mejor por ellas, algo que les hace seguir formando equipo, aunque no pareja. Ahora Kiko Gámez está llamado a ser su nuevo marido y ella no podría estar más feliz.