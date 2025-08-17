Patricia Pardo y Christian Gálvez: el verano gallego de una historia de amor que no deja de crecer

Patricia Pardo y Christian Gálvez viven su historia de amor con la serenidad de quien se sabe en el lugar correcto. Tras unos días en Grecia, la pareja ha elegido como destino final de su verano Galicia, la tierra natal de la periodista y, desde hace tiempo, su refugio favorito. Allí, entre veladas tranquilas y paseos junto al Atlántico, Patricia ha querido compartir con sus seguidores una dedicatoria que destila ternura y complicidad hacia su marido.

"Todas las horas del día viendo a quien quiero ver", escribió en Instagram junto al perfil de Christian y los hashtags en gallego "#amiñaxoia #luzycamino". Tres imágenes acompañaban al mensaje: la primera, un instante íntimo en el que se miran con esa intensidad que solo tienen los enamorados; en la segunda y la tercera, el gesto se convierte en beso, sellando en público lo que ya es evidente en privado: su amor sigue intacto.

El post, que en apenas unas horas acumulaba miles de "me gusta" y comentarios, ha provocado la reacción de amigos y compañeros de profesión. Marisa Martín Blázquez lo resumía con un mensaje lleno de complicidad: "Sois luz y qué bonito estáis haciendo vuestro camino". Una afirmación que refleja el sentir de quienes han visto crecer a esta pareja desde sus inicios.

Christian, siempre atento, tampoco tardó en responder. Lo hizo en gallego, el idioma de Patricia, con una frase tan sencilla como rotunda: "Te besaría todos los días de mi vida". Una confesión breve, pero suficiente para demostrar que la complicidad entre ambos trasciende los platós.

La relación entre Pardo y Gálvez salió a la luz en febrero de 2022, en plena etapa de cambios vitales para ambos. Fue entonces cuando los presentadores, tras la ruptura de sus respectivos matrimonios, encontraron en los pasillos de Telecinco un nuevo comienzo. Lo suyo fue rápido y discreto: pocos meses después se casaban en secreto, y en su primer aniversario anunciaban la llegada de su primer hijo. Tres años más tarde, lejos de desgastarse, la pareja se reafirma como una de las más sólidas de la televisión.

El verano gallego no solo les regala paisajes y sabores familiares, también se convierte en el escenario de un amor que no necesita grandes gestos para brillar. En la cotidianidad de una cena bajo las estrellas o en la sencillez de una fotografía compartida, Patricia y Christian confirman que, a veces, las mejores historias se escriben en voz baja y con el corazón abierto.