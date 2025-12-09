Polémica
Paula Echevarría se planta y defiende a Jennifer Lopez: "Si a los 56 tengo ese cuerpazo... ¡yo también saldré en bragas!"
La actriz española responde con contundencia a las críticas que JLo recibe por sus estilismos sobre el escenario y reivindica la libertad -y el esfuerzo- detrás de un cuerpo trabajado
Paula Echevarría ha dicho basta. La actriz, que conoce de primera mano la presión estética que sufren las mujeres en redes, no ha dudado en alzar la voz para defender a Jennifer Lopez, convertida en blanco de comentarios hirientes tras sus últimas actuaciones. La del Bronx, a sus 56 años, continúa subiéndose al escenario con la energía de siempre, enfundada en estilismos escuetos y pensados para acompañar coreografías exigentes. Pero eso no parece suficiente para frenar a quienes llevan días criticando el largo -o más bien, el corto- de sus vestuarios.
En su cuenta de Instagram, Paula se mostraba indignada: "He leído comentarios tipo: ‘qué necesidad de salir así, en bragas…’. Si a los 56 años tengo ese CUERPAZO sin flacidez, ni celulitis, tonificado al máximo y trabajado a base de dieta y ejercicio duro… ¡yo también saldré en bragas!". Una declaración tan sincera como contundente, acompañada de un vídeo de JLo desplegando su habitual potencia escénica y luciendo unos abdominales de acero.
No comentar el físico ajeno
Para Paula, las críticas están teñidas de inseguridades ajenas. Ella misma, que ha pasado por juicios igual de absurdos -que si unos kilos de más, que si unos kilos de menos-, recuerda la regla más simple del mundo: no se comenta el físico de los demás. Menos aún cuando se trata de una artista que lleva décadas dejándose la piel para mantenerse en forma y rendir durante espectáculos que superan las dos horas de baile, canto y exigencia física.
No es ningún secreto que Jennifer Lopez se machaca en el gimnasio y sigue una disciplina férrea. Su chef personal, Kelvin Fernandez, ya reveló algunas claves: un frigorífico lleno de agua mineral, verduras, y alternativas saludables a los alimentos que la cantante rechaza, como la fruta o el salmón. A eso se suma su rutina deportiva, donde combina bicicleta, running, pesas y cualquier entrenamiento que le permita mantener su cuerpo activo, especialmente importante a partir de los 50.
La conclusión de Paula Echevarría es tan rotunda como liberadora: que cada mujer vista como quiera, a la edad que tenga, y que los logros -no las críticas vacías- hablen por sí solos. Y en el caso de JLo, su cuerpo y su talento ya lo hacen a gritos.
