Paula Echevarría, rota por la pérdida de Isa, la niña que la marcó para siempre

No hay palabras que alivien la pérdida de un ser querido, y menos aún cuando se trata de una niña cuya vida estuvo marcada por la lucha. Paula Echevarría lo sabe bien. La actriz ha compartido en sus redes sociales un comunicado desgarrador en el que informa del fallecimiento de Isa, una niña a la que conoció siendo apenas un bebé y a la que se unió con un lazo invisible durante más de once años.

"Conocí a Isa cuando tenía solo ocho meses y acababa de ser diagnosticada de leucemia", comienza relatando Paula, recordando aquella primera visita al hospital La Paz de Madrid de la mano de la fundación Imparables contra la Leucemia. La imagen que la desarmó entonces fue la de una bebé subida en un cochecito rosa, sonriendo pese a todo. "Me enamoré de ella y de sus padres, Dani y Laura, de su actitud, de su manera de afrontar la vida". Aquella familia decidió, desde el primer instante, que la alegría sería la mejor medicina.

Siempre en contacto

La enfermedad se fue, y durante más de una década Isa pudo crecer como una niña sana y feliz. Paula nunca perdió el contacto con ella ni con sus padres, compartiendo cumpleaños, noticias y esa militancia silenciosa en favor de la investigación contra el cáncer infantil. "Isa estuvo once años libre de la enfermedad, y mientras tanto su familia no dejó de luchar para que la ciencia avanzara", recuerda la actriz.

Pero la vida fue cruelmente caprichosa. "El año pasado la pesadilla volvió, de una manera más agresiva", confiesa Paula, subrayando la paradoja de que muchos de los tratamientos que Isa recibió en esta última etapa existían gracias a los avances que su familia había impulsado. "Después de un año de lucha, Isa se fue ayer, dejándonos con el corazón roto", escribió con un nudo en el alma.

El mensaje de Paula no se limita a la despedida. También es un grito de conciencia: "Ya no podemos hacer nada por ella, pero sí por los que están o estarán en su situación. Investigación es vida". Con estas palabras, la actriz ha querido transformar el dolor en compromiso, convencida de que la única forma de honrar a Isa es seguir luchando para que otros niños tengan más oportunidades.

La publicación pronto se llenó de mensajes de apoyo. Compañeras como Marisa Jara y Carla Hidalgo expresaron su dolor y enviaron cariño a la familia. También muchos seguidores aprovecharon para insistir en la importancia de la investigación, repitiendo ese "no es justo" que resume la indignación colectiva.

Isa se ha marchado demasiado pronto, pero en quienes la conocieron queda su sonrisa y el ejemplo de unos padres que hicieron de la esperanza su bandera.