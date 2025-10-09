Paulina Rubio denunciada por ser okupa y destrozar la mansión de lujo en Miami

La lacra social de la okupación está afectando también a muchos famosos. Manu Tenorio, Ainhoa Arteta, Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero han sido los últimos en declararse víctimas de inquiokupas. Pero también hay rostros conocidos que están en el otro lado de la historia, es decir, que viven en residencias que no son suyas y se niegan a pagar lo acordado. Es el caso de Flor Aguilar, viuda de José Luis López Vázquez, como así se ha tratado el tema esta misma semana, como también se desvela ahora que es la situación de Paulina Rubio.

La ‘chica dorada’ está en un mal momento y, tal y como define desde ‘El tiempo justo’ Antonio Rossi: “Su situación es desesperada”. Y no porque viva en precarias circunstancias, pues también se pone de relieve que “reside en una casa mucho mejor que en la que vivía antes y podría ser una estrategia”. Y es que no solo está en una de las mejores zonas de Miami, con vistas al mar y con los mejores atardeceres, sino que también lo estaría disfrutando gratis. Es por eso que han interpuesto contra ella “una demanda por impago de alquiler, por desalojo y por daños graves a esa vivienda”.

Paulina Rubio, inquiokupa de lujo en Miami

Paulina Rubio es considerada okupa de una mansión valorada en 17 millones de euros. Entró a ella en marzo de 2024 firmando un contrato de arrendamiento de 35.000 dólares mensuales, pero dejó de hacer frente a su responsabilidad. Es por ello que el casero ha decidido demandarla por impago ante la Corte de Miami y solicitar su desalojo. Si bien es cierto que salió de la vivienda en abril de 2025, el caso sigue su curso en los tribunales, pues aún no se ha abonado lo que debe, como así reza en la demanda que muestran desde ‘El tiempo justo’.

Paulina Rubio, cantante mexicana larazon

El programa de Telecinco destaca extractos del escrito legal: “Paulina Rubio no pagó al arrendador dos meses de alquiler adeudado, según los términos del arrendamiento”. Estas dos letras supondrían una deuda de 70.000 dólares, pero también se denuncia que se negó a abandonar la casa cuando el contrato finalizó y estuvo en ella 15 días sin permiso del propietario: “No desalojó oportunamente las instalaciones y la posesión de rotación a arrendador”, por lo que según la legislación de Miami pasa a ser considerada inquilina remanente, lo que le obligaría a pagar el doble de alquiler por ese periodo extra. Es decir, otros 35.000 dólares que se suman a la cuenta.

Pero hay más. El estado en el que la mexicana habría abandonado la vivienda dejaba mucho que desear: “Paulina Rubio dañó la propiedad y la dejó en condiciones insalubres más allá del desgaste normal, incluidos, entre otros, daños en la puerta de la cocina biplegable, paredes, césped, asientos de inodoros, cubiertas de salidas, sofás y vidrios de las puertas. Además de dejar la propiedad en condiciones insalubres”. Es por ello que no solo le piden que pague los meses sin abonar, además de la multa registrada en el contrato por negarse a abandonar la casa a tiempo. También se le reclaman 5.259 dólares por el “coste de reparación y reemplazo por los daños causados”. Todo ello hace un montante solicitado judicialmente de 110.259 dólares, aunque al dejar una fianza de 70.000 dólares, la suma se quedaría en 40.259 dólares.