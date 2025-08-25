De Pedro Sánchez a Miguel Ángel Muñoz: reacciones a la muerte de Verónica Echegui

Conmoción en todo el país por la muerte de la actriz Verónica Echegui, una de las intérpretes más queridas y admiradas de nuestro país, a los 42 años a causa de un cáncer. La artista había estado ingresada estos últimos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y la capilla ardiente se instalará en el Tanatorio de Tres Cantos de Madrid.

De luto por la muerte de Echegui

Las reacciones a la inesperada muerte de Verónica Echegui no se han hecho de esperar. Desde que se ha confirmado la triste noticia, las redes se han inundado de mensajes de recuerdo hacia la actriz tras su muerte. Pedro Sánchez, conmocionado por el fallecimiento de la actriz, ha sido uno de los primeros en dar el pésame a sus seres queridos. "Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos", ha escrito el Presidente del Gobierno.

Miguel Ángel Muñoz, en shock por la noticia, también ha tenido unas palabras de recuerdo hacia Echegui. "Me impactó mucho tu trabajo en 'Yo soy la Juani' y te admiraba mucho. Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido. Qué triste día hoy. Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos. DEP", ha publicado en X.

"Hubo una época en la que me l encontraba con Verónica Echegui a todas horas. No sé si porque también salía por el centro o porque vivía por allí. Llamaba la atención por su belleza sobrenatural, pero también por su conversación. Normalmente las actrices son muy cuidadosas a la hora de hablar sobre ciertos temas y no se sale en un milímetro de lo políticamente correcto en la conversación. Ella no era así. No tengo de que decir que era una actriz inmensa porque obviamente lo era y todo el mundo lo sabe. Todavía estoy en shock después de lo que he leído. No me puedo creer que haya fallecido con solo 42 años. Con toda la vida por delante. Cuando muere una actriz tan increíble debemos considerar que el destino, por confianza, le confió a ella la tarea de una doble vida, y que de ahora en adelante los papeles que nos dejó en cine deberán cumplir también en la nuestra la promesa de vida de su legado al mundo", ha escrito Lucía Etxebarría en X.