De Pedro Sánchez a la Reina Letizia, Isabel Preysler se moja sobre los líderes del momento: "No tengo nada bueno que decir..."

Isabel Preysler representa una paradoja en sí misma. Es uno de los personajes más mediáticos del panorama social, pero lo cierto es que no acostumbra a prodigarse en demasiadas citas públicas. Sus intervenciones son medidas y a cuenta gotas, y quizás por eso despierta tanto interés. En los últimos meses sí ha aceptado alguna que otra entrevista por la publicación de sus memorias, “Mi verdadera historia”, pero ninguna en directo en televisión. Hasta ahora.

La madre de Tamara Falcó ha recibido a Susanna Griso, presentadora de “Espejo público”, en su casa de Puerta de Hierro, y allí se ha sincerado sobre muchos episodios que narra en su libro, ofreciendo más detalles sobre los momentos que más han fascinado a la opinión pública.

Sobre su relación con Julio Iglesias, asegura que ahora es muy cordial y que hablan frecuentemente. “Es mejor ex que marido”, ha comentado entre risas. También se ha abierto en canal acerca de los “muchos complejos e inseguridades” que le ha provocado su nariz. Ha pasado hasta en siete ocasiones por quirófano a consecuencia de la falta de cartílago que le provocó una negligencia, llegando a necesitar que se le implanten tornillos. El mayor susto lo sufrió cuando una de estas piezas cayó de repente. “No era un tornillo pequeño, era grande. Pensé que me estaba desintegrando”, ha recordado.

Isabel Preysler se moja

Uno de los momentos más destacados de la entrevista ha llegado cuando Susanna Griso le ha pedido que opine sobre algunos líderes del momento. Tan discreta y políticamente correcta como siempre, al principio no le ha hecho mucha gracia la idea, pero finalmente Isabel Preysler ha aceptado mojarse.

De Pedro Sánchez y su Gobierno asegura que “no tengo nada bueno que decir”, y aunque de Donald Trump señala que “no me gusta nada ni es mi candidato”, comprende que “tiene muchos seguidores” y parece albergar cierta esperanza en que “consiga la paz en Ucrania y Gaza, aunque no lo creo”.

Isabel Preysler en "Espejo público" Atresmedia

En cambio, de la Reina Letizia destaca que “hace su papel perfectamente bien”, mientras que del Rey Juan Carlos ensalza que fue una figura clave en la transición hacia la democracia en nuestro país: “Nos ayudó mucho, aunque haya mucha gente que diga que no. Podía escoger una cosa u otra, y él eligió la democracia”.

Aunque no ha leído las memorias del Rey Juan Carlos I, Preysler está al tanto de lo extractos que se han publicado, y reconoce que tiene cierto interés en hacerse con un ejemplar en cuanto salgan en España, mañana 3 de diciembre.