Pelayo Díaz y Gal Marom se casan: el estilista dice "sí" a su segunda boda

La vida de Pelayo Díaz parece escrita con el trazo de un guion romántico con giro inesperado. El estilista y creador de contenido, uno de los rostros más reconocibles de la moda digital en España, ha anunciado que se casa con su pareja, Gal Marom, tras más de dos años y medio de relación. El “sí” llegó con un espectacular anillo de compromiso y la promesa de un futuro en común que ya se dibuja entre Madrid y París.

La noticia la compartió el propio Pelayo en su perfil de Instagram, donde publicó dos fotografías que condensan toda la emoción del momento: en una, él y Gal se besan al atardecer; en la otra, muestra el anillo con el que su futuro marido formalizó la propuesta. "Por supuesto, he dicho que sí", escribió el asturiano, que saltó a la fama televisiva con su participación en "Supervivientes".

El flechazo entre Pelayo y Gal no fue casual. Tras la ruptura de su primer matrimonio con Andy McDougall, el estilista atravesaba un momento delicado. Fue entonces cuando pidió consejo a su expareja Mark, quien lo animó a acudir a una fiesta en Londres para distraerse. Aquel consejo cambió su destino: en esa fiesta conoció a Gal, gerente en el sector del lujo, con una carrera internacional que lo ha llevado de San Francisco a Londres y, finalmente, a París.

Nueva vida en París

Desde entonces, su historia de amor ha sido a distancia, entre vuelos, maletas y escapadas a medio camino, pero también marcada por la estabilidad y la complicidad. Ahora, el compromiso pone rumbo a una vida compartida en la capital francesa, donde sueñan con formar una familia. Una condición, eso sí: primero, casarse. "Él dice que, si no nos casamos antes, es pecado", confesaba entre risas Pelayo en una entrevista reciente. La broma se ha convertido en realidad: ya tiene el anillo en su dedo.

Las felicitaciones no se han hecho esperar, pero entre todas destaca una especialmente significativa: la de su exmarido, Andy McDougall. Con quien mantiene una relación de cariño y respeto, Andy fue incluso su defensor durante su paso por "upervivientes". "Quién nos iba a decir que un día estaría felicitando a mi ex por su compromiso y con tanta alegría", escribió en redes sociales. "Qué afortunados son de haberse encontrado y qué afortunado me siento de poder celebrarlo con ustedes. Los quiero".

En tiempos donde las rupturas suelen arrastrar heridas, el estilista demuestra que las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden llegar con más fuerza, más madurez y, por qué no, con un toque de haute couture.