La peor noche de Anabel Pantoja: "Solo quiero meterme en la cama y no salir hasta mañana"

Anabel Pantoja fue una de las primeras en reaccionar al comunicado de su primo Kiko en el que confirmaba su separación con Irene Rosales. La influencer dio a "me gusta" a la publicación, mostrando su apoyo al DJ y a su ya exmujer, con los que siempre ha tenido una estrechísima relación. De hecho, la sobrina de Isabel Pantoja sí acompañó a la familia en la Primera Comunión de Ana, hija de Kiko e Irene, celebrada el 1 de junio de este año.

La peor noche de Anabel

La influencer, que se encuentra en Madrid inmersa en un nuevo proyecto secreto, ha enfermado de gripe. Coincidiendo con el día en el que Kiko e Irene han confirmado su ruptura, Anabel ha pasado una de las peores noches que recuerda, tal y como ha desvelado la propia sobrina de Isabel Pantoja en redes, donde acumula más de 2 millones de seguidores.

"Una de las peores noches que he pasado en este mes. Ayer dormí algo de siesta para recuperar y ha sido lo peor que pude hacer. Contar, literalmente, segundos, ovejas, ver el móvil cada 30-40 minutos, escuchar todos los ruidos posibles, cambiar de postura cada cinco minutos, llorar de la impotencia de no poder coger el sueño y pensar, abrir y cerrar ventana por calor y frío, organizar cosas en mi cabeza...", ha comenzado diciendo en un story. "El día que tenía que descansar más, ya que a las 8 empezaba movida. Pies nada, a tirar de hielo en la cara, la mejor sonrisa, aunque por dentro solo quiero meterme en la cama y no salir hasta mañana", ha revelado Anabel. Aún así, ha cumplido con sus obligaciones.

Su nueva vida

Anabel ha comenzado una nueva vida, tal y como ella mis confesaba estos días en redes el 25 de agosto en redes. Aunque aún no ha podido revelar de qué se trata este cambio, sí que ha explicado que se encuentra inmersa en un nuevo proyecto profesional. "Muchas emociones pero feliz por lo que viene", anunciaba en Instagram en una publicación en la que aparecía dejando su vivienda de Las Palmas. ¿Volveremos a ver muy pronto a Anabel en televisión?