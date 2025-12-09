De Pierre Bergé e Yves Saint Laurent a Eugenia Martínez de Irujo: así es la lujosa villa marroquí que ha conquistado a la duquesa de Montoro

Como otros tantos miles de españoles, Eugenia Martínez de Irujo y su pareja, Narcís Rebollo, han aprovechado el pasado puente de la Constitución para planear una escapada y disfrutar de unos días de desconexión. El destino que han elegido ha sido Tánger, una ciudad en la que se dejaron seducir por sus maravillas y relajado ritmo de vida.

La duquesa de Montoro y el ejecutivo han descubierto los tesoros de Tánger como dos turistas más, capturando sus mejores momentos y creando recuerdos irrepetibles. Aunque la ciudad parece haberles maravillado, la pareja ha disfrutado todavía más del selecto alojamiento que ha hecho las veces de su hogar marroquí, una lujosa villa que antaño perteneció al empresario francés Pierre Bergé o al diseñador Yves Saint Laurent.

Se trata de Villa Mambrouka, una casa señorial rehabilitada suspendida entre la vegetación tropical y el azul absoluto del Estrecho de Gibraltar. Su ubicación privilegiada, elevada sobre la bahía, ofrece unas vistas únicas de Tánger. Los días despejados, el continente europeo también asoma sobre el horizonte africano.

Las estancias, amplias y tranquilas, se abren al exterior mediante enormes ventanales que borran la frontera entre casa y jardín. Ese flujo constante hacia la naturaleza es parte esencial de su encanto: jardines diseñados con precisión artística, palmeras y un festival de flores que brota sobre terrazas pensadas para el disfrute visual. La piscina, tallada en la roca, añade un toque muy especial.

También pesa la historia. Haber sido hogar de Yves Saint Laurent y Pierre Bergé impregna la villa de una elegancia que no es ostentosa, sino culta. Es un lugar donde el diseño se siente en su mezcla de arquitectura modernista y marroquí, que mantiene el espíritu original mientras lo adapta al gusto contemporáneo.

En la actualidad, la villa pertenece al diseñador británico Jasper Conran OBE, también propietario de L’Hôtel Marrakech, pero desde la primavera de 2023 está abierta a todo el que pueda costearse pasar una noche en sus lujosas estancias.

El precio varía mucho en función del día de la semana y la temporada, pero oscila entre los 300 y los 800 euros, alcanzando su pico máximo en marzo, superando los 1.100 euros por noche.

Un rincón único y romántico en el que Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo han disfrutando de unos días en pareja, afianzando aún más una consolidada relación que mantienen desde hace ocho años y que les llevó a pasar por el altar en Las Vegas.