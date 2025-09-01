Pilar Rubio, fan número uno de Sergio Ramos en su inesperado debut musical

Sergio Ramos siempre ha sido sinónimo de goles en el último minuto, carácter indomable y celebraciones en la fuente de Cibeles, templo blanco donde tantas veces alzó trofeos. Pero a sus 39 años, el futbolista sevillano ha decidido darle un giro inesperado a su vida profesional y debutar como cantante con un single titulado, precisamente, Cibeles. Una oda al madridismo que ya circula en YouTube y en todas las plataformas digitales y que, como era de esperar, ha generado tanto sorpresa como expectación.

Y si Ramos ha estrenado faceta, Pilar Rubio, su inseparable compañera desde hace más de una década, ha ejercido de primera fan y, de paso, de community manager sentimental. Desde sus historias de Instagram, la presentadora ha compartido el lanzamiento del tema con un mensaje tan breve como rotundo: "Enhorabuena cariño". Un corazón rojo y un enlace directo al single bastaron para demostrar que, más allá de los focos y los rumores, la complicidad del matrimonio sigue intacta.

Apoyo en público

No es la primera vez que la pareja exhibe su apoyo mutuo en público, pero este gesto adquiere un matiz especial en un momento en el que ambos parecen transitar caminos profesionales insólitos. Pilar, consolidada como rostro televisivo con un estilo propio -esa mezcla de rock, glamur y fitness-, ha sabido reinventarse temporada tras temporada. Sergio, tras cerrar su etapa como icono del Real Madrid y del fútbol europeo, busca ahora conquistar escenarios distintos, con la música como nuevo campo de batalla.

El propio Ramos definía su debut con palabras cargadas de emoción: "Espero que disfrutéis del tema tanto como yo. Es mi historia, mi música". Y, para despejar cualquier duda, no tardó en repostear la story de Pilar con un agradecimiento tan directo como romántico: "Gracias por estar siempre. Te amo". Una declaración pública que contrasta con las especulaciones sobre crisis pasadas y que parece responder con hechos: lo suyo sigue siendo un equipo sólido, dentro y fuera de casa.

Lo cierto es que el de Camas no es un completo novato en el terreno artístico. Ya había coqueteado con el micrófono en colaboraciones junto a Niña Pastori o Canelita. Pero con Cibeles da un paso más ambicioso: un proyecto personal en el que mezcla pasión futbolera, raíces andaluzas y un aura de nostalgia que conecta con quienes vivieron sus gestas en el Bernabéu.

En el universo Ramos-Rubio, nada es pequeño. De las portadas de moda a los estudios de grabación, la pareja parece empeñada en reescribir su historia en capítulos cada vez más sorprendentes. Y si algo ha quedado claro es que Pilar, siempre Pilar, no solo acompaña: también impulsa. Porque en este debut, Ramos tendrá muchos oyentes, pero solo una fan incondicional.