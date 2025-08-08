Pilar Rubio y su viajazo a Japón con sus hijos ¡y sin Sergio Ramos!

La relación de Pilar Rubio y Sergio Ramos ha estado bajo la lupa mediática desde el mismo momento que se dieron el primer beso. Pero en los últimos meses han estado especialmente en la cresta de la ola informativa, al tener que hacer frente a constantes rumores de crisis en su matrimonio. Han hecho grandes esfuerzos para demostrar que su unión no presenta fracturas, aunque sus pasos han despistado mucho a lo largo de los meses. Aun así, desde hace un tiempo parece que lograron convencer a propios y extraños y se impuso el silencio.

Hasta ahora. De nuevo, se plantean duda al ver cómo la pareja está pasando estos días de verano por separado. Especialmente en un viaje tan titánico como el que ha iniciado la presentadora e influencer, del que ha presumido ya en redes sociales. Es su primer día en su destino, uno de los más exclusivos y soñados por todos, al suponer un mundo particularmente fascinante para los occidentales. Se trata de Japón, donde ella y sus hijos se han adentrado para descubrir sus maravillas, llenas de luces y colores estridentes. Se echa en falta al futbolista.

Pilar Rubio, en Japón sin Sergio Ramos

Todo hace indicar que la nueva vida de la familia está situada en México, después de que Sergio Ramos fichase por el Monterrey mexicano. Pero aún no han dado tan decisivo paso, dejando que el futbolista comience a entrenar con su nuevo equipo, mientras la presentadora y sus vástagos descubren mundo por su cuenta. Muchos compromisos profesionales atan a Pilar Rubio aún a España y no ha dado el decisivo paso de iniciar la mudanza, aunque sí ha viajado en numerosas ocasiones hasta el país azteca para estar con su marido.

También ha viajado con sus hijos, para que los niños compartan tiempo con su padre. Pero ahora han hecho las maletas para iniciar un viaje que les cambiará la vida a todos, pues en Japón se entiende la existencia desde otro prisma bien distinto. Un viaje que a Pilar Rubio le hacía especial ilusión visitar, como así ha mostrado tras poder recorrer sus calles durante unas primeras horas, de las que ha dado ya buena cuenta en sus redes sociales. Lo hace a través de un vídeo en el que ella y sus vástagos recorren las calles, maravillados con lo que encuentran a su paso: “Primer día en Tokio, Japón. ¡Qué ganas tenía de venir aquí!”, escribía.

Aún tiene mucho que ver, muchos enclaves turísticos que visitar y secretos que descubrir, así como insólitas y coloridas comidas que probar. Tanto Pilar Rubio como sus hijos están fascinados con lo que encuentran en su camino en las primeras horas de estancia en la capital japonesa: “Parece que estoy en Estados Unidos, ¿verdad? En Nueva York. Pues no, estoy en Tokio”, resolvía la presentadora al toparse en su ruta con la gemela de la Estatua de la Libertad. Pero lo que más le ha llamado la atención a ella y sus hijos son los dulces, helados y mil formas de endulzar el día con estridentes variedades de algodones de azúcar, que han llenado gran parte del vídeo que resume su primer día en la ciudad.