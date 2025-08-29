Pilar Vidal arremete contra Kiko Rivera: "Nos hizo creer que había superado sus adicciones, y su esposa no se fiaba"

La inesperada separación matrimonial entre Kiko Rivera e Irene Rosales ya empieza a generar rumores de todo tipo. Uno de ellos viene de la mano de la periodista Pilar Vidal, quien manifiesta que “Kiko nos hizo creer que había superado sus adicciones y su esposa no se fiaba al cien por cien. Jamás le vimos ingresar en una clínica… Nunca te rehabilitas. Creo que él ha tenido voluntad pero nunca ha rematado. Entonces, Irene ha dicho que hasta aquí hemos llegado”.

Otra periodista, Alexia Rivas, va más allá y recuerda el tema de las infidelidades de Kiko, que tanto dieron que hablar en el pasado. “Cuando tú eres dependiente de alguien y quieres una relación no le pones los cuernos todos los días como hacía Kiko a su mujer. Si quieres algo, lo mínimo que puedes hacer es cuidarlo. Irene bastante ha tragado”.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

Lo que parece claro es que este último a parece haberse quitado un peso de encima. Se la ve si reír y asegurar que está bien, incluso se le ha pillado cenando con un hombre, del que ya se empiezan a hacer cábalas, aunque se trate, ya veremos, de un simple amigo. No denota la menor preocupación por su ruptura.

Una fuente cercana a Irene nos asegura que “se encuentra muy tranquila”, dando a entender que ha sido ella la que tomó la decisión de romper su matrimonio. Aquí, las más perjudicadas son las dos hijas de la pareja , que de la noche a la mañana han visto que su padre dejaba el domicilio conyugal. Boca, de todas formas, que Irene y a Kiko se prodigaran en gestos cariñosos días antes de salir a la luz su separación, durante sus vacaciones en familia en las abaleares. Muchos se preguntan a qué están jugando.