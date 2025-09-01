La pista que confirma que Olga Moreno y Agustín Etienne se han reconciliado

La relación de Olga Moreno y Agustín Etienne comenzó a modo de rumor y así perduró a lo largo de los tres años que duró. La pareja quiso ser muy discreta en sus inicios, al igual que lo ha sido en su final. El pasado mes de julio se conocía su decisión de tomar caminos por separado y romper su historia de amor. Habían pasado por mucho juntos y después de muchas oleadas de rumores que ponían de relieve que estaban atravesando crisis en los últimos meses, finalmente se confirmó la noticia de su separación.

Pero los rumores nunca terminan. Especialmente cuando los protagonistas juegan al despiste y realizan movimientos sin dar las explicaciones correspondientes. Quizá no estén obligados, pero después de pasearse por los platós de televisión hablando maravillas de su romance y tras anunciar su ruptura, son muchos los que exigen una repuesta que les saque de dudas. ¿Están dándose una segunda oportunidad en su romance o son tan solo dos ex bien avenidos?

La foto que desata los rumores entre Olga Moreno y Etienne

Ha sido un verano atípico para la exmujer de Antonio David Flores. Su relación con su representante, Agustín Etienne, ha estado flaqueando y atravesando dificultades, hasta el punto de hacerles entender que era necesario darse un tiempo de respiro. Así rompieron su unión y se dedicaron a rehacer sus vidas, a recorrer sus propios caminos. Pero estos senderos de la vida les ha vuelto a unir y parece que han sabido aprovechar bien el momento. Lejos de entrar en disputas y sacar trapos sucios o rememorar sus diferencias, parece que han acercado posiciones.

Olga Moreno, Agustín Etienne y Gloria Camila Instagram

Así lo han hecho en la fiesta de despedida de Gloria Camila Ortega, quien pone rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes All Stars’. La hija de Ortega Cano mantiene muy buena relación con la que fuese mujer del padre de su sobrina Rocío Flores, con la que mantiene un estrechísimo vínculo. Pero a pesar de que la colaboradora es la protagonista, las miradas irremediablemente se iban a Olga y su ex, con el que fue vista en actitud cariñosa y muy cercana por las cámaras de ‘Europa Press’.

También en la misma celebración, donde no se posaban miradas indiscretas y se desarrolló en la intimidad. Al menos sí parte de ella, pues otra parte se retransmitió como ya es tradición en el universo influencer en las redes sociales. De ahí la foto que causó furor entre los seguidores de la familia, al ver una estampa a modo de selfie de Gloria Camila, acompañada de Olga Moreno y Agustín Etienne. Todos muy sonrientes, muy felices. La joven se sabe el motivo, es su fiesta y está rodeada de sus incondicionales, pero ¿y la pareja? Muchos creen que podrían estar dándose una nueva oportunidad en el amor.

Olga Moreno está haciendo oídos sordos a todo lo que se comenta y se centra en desearle lo mejor a Gloria Camila en los Cayos Cochinos. Esos que conoce ya tan bien, pues los conquistó en 2021 siendo la ganadora de su edición de ‘Supervivientes’. “Estoy segura de que vas a dejar huella y volverás llena de logros y experiencias hermosas. Aquí todo estará perfecto. No lo dudes”, le insuflaba ánimos por Instagram, causando mucho revuelo por la foto elegida entre aquellos que ven una confirmación velada de que ha vuelto con Agustín Etienne.