El plan de Cayetano Martínez de Irujo en su último fin de semana como soltero antes de su boda con Bárbara Mirjan

Quedan cinco días para una de las bodas más esperadas y mediáticas del año. El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan darán el "sí, quiero" en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla y su enlace paralizará todo el centro de la capital hispalense. En la recta final de su carrera nupcial, el duque de Arjona ha disfrutado de uno de sus planes favoritos en su último fin de semana como soltero.

Fiel a la Feria de San Miguel

Cayetano Martínez de Irujo, sin la compañía de Bárbara Mirjan, disfrutó de una tarde toros en la Maestranza de Sevilla, fiel a la Feria de San Miguel de la ciudad. Junto al hijo de la duquesa de Alba, numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse la faena de Morante de la Puebla y Roca Rey como Tana Rivera, sobrina del duque de Arjona, Juan del Val, Rafael Medina, Nuria González y las hermanas Berrocal, Vicky y Rocío, entre otros tantos vips.

Cayetano Martínez de Irujo, seriedad y enfado con la prensa en su último plan antes de su boda con Bárbara Mirjan Europa Press

A su llegada, Cayetano Martínez de Irujo se mostró de lo más serio y cortante con la Prensa al ser preguntado por la entrevista de Sonia Moldes, expareja de Alessandro Lequio, en "¡De Viernes!".

Detalles del enlace

La boda de Cayetano y Bárbara promete ser uno de los eventos más mediáticos de la temporada. Después de 10 años de relación, la pareja dará el "sí, quiero" en la iglesia del Cristo de los Gitanos, lugar en el que descansan los restos de su madre Cayetana, la duquesa de Alba. El duque de Arjona caminará hacia al altar del brazo de su hija Amina, fruto de su matrimonio con Genoveva Casanova. Tras el oficio religioso, comenzará el gran banquete nupcial en Las Arroyuelas, finca que el novio heredó de su madre. Al enlace asistirán numerosos rostros conocidos y gran parte de la jet española.