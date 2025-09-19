El plan familiar de Javier Tudela con su hijo tras hacerse pública la enfermedad de María Romero: "Lo único urgente"

Marina Romero hizo pública su enfermedad hace una semana a raíz de una publicación de Instagram. Junto a una fotografía en una camilla de hospital, la nuera de Makoke le dedicaba unas bonitas palabras a Javier Tuleda, su pareja y padre de sus hijos. "Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo, y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito (...) Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti. Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir. Gracias", escribió la influencer.

Volcado en Marina y sus hijos

El pasado fin de semana, Makoke reapareció en "Fiesta" y se sinceró sobre el delicado momento familiar que atraviesan, motivo por el que tuvo que cancelar su boda con Gonzalo programada para este mes de septiembre semanas antes de dar el "sí, quiero".

Makoke, entre lágrimas, explica los motivos la cancelación de su boda en "Fiesta" Telecinco

"Ha sido un fin de semana complicado. Debería estar casándome, ahora deberíamos estar comiendo. No se merece nadie esto. Mi hijo está fuerte. Hay cosas que no han salido, hay momentos muy duros y él le hace reír. En algún momento explotará porque está teniendo fuerza, risa con los niños y todos. Nos está dando un ejemplo increíble, no sabía que mi hijo tenía esa fuerza. Estoy muy sensible. Exploto, tenía que explotar. Llevamos tres semanas que es un no parar. Cuando Marina lo ha contado… ha sido ella, he explotado porque yo no quería que se hiciera público", confesaba la colaboradora, aplaudiendo la fortaleza de Javier Tudela.

Esta semana, el hijo de Makoke ha agradecido públicamente todos los mensajes de apoyo y amor recibido en los últimos días a raíz de hacerse pública la enfermedad de su pareja. "Vamos con todo y a por todo", escribía en redes. Ahora, el joven ha reaparecido en Instagram disfrutando de un plan en familia con su hijo y su hermana, Anita Matamoros, pasando la tarde en la feria de Majadahonda. "Lo único urgente en esta vida es no desperdiciar tu tiempo en gilipolleces", ha añadido en la publicación.

En el vídeo, aparecen los dos hermanos montándose en las atracciones con el menor, disfrutando de una tarde en la feria como niños. "Os amo más y exploto", ha escrito Makoke en la publicación.

Cancelación de la boda

Fue a mediados del mes de agosto cuando Makoke confirmo la cancelación de su boda a través de un breve comunicado en redes. "Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano, pido respeto máximo, ya que lo estamos pasando muy mal", explicaba la televisiva, matizando que "la boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud, Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca". Un mes después fue la propia Marina Romero la encargada de hacer pública su enfermedad.