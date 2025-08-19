El plan de Olga Moreno tras su ruptura con Agustín Etienne: "Dicen que en el mar uno encuentra paz"

Olga Moreno y Agustín Etienne han protagonizado una de las rupturas más inesperadas del verano. Tal y como adelantó la revista "Semana" hace unos días, la pareja ha tomados caminos separados después de 3 años de relación. Aún así, parece ser que ha sido una separación que se ha producido en buenos términos y de forma amistosa. De hecho, continúan siguiéndose en redes sociales, un detalle de lo más significativo.

El plan de Olga Moreno

Menos de una semana después de confirmarse su ruptura con el representante de famosos, la exmujer de Antonio David ha disfrutado de un plan en alta mar junto a sus amigos. La andaluza se encuentra exprimiendo al máximo de su verano en la playa y ha reaparecido en redes luciendo de figura en bikini en un barco junto a sus amigos, feliz y arropada por los suyos.

"Dicen que en el mar uno encuentra paz… Nosotros encontramos risas, bromas y un montón de gente tratando de no caerse del barco. Entre olas y ocurrencias, la tripulación más loca sigue a flote", ha escrito en el post Olga Moreno. Además, la ex de Antonio David ha compartido en un story de Instagram fotografías de su plan junto a una canción de Álvaro García, pareja de Gloria Camila, un detalle de lo más significativo que evidencia en qué punto está la relación de la andaluza con el clan Flores.

La cita con Gloria Camila en Málaga

Días antes de confirmarse su ruptura con Etienne, Olga Moreno se dejó ver en Málaga junto a Gloria Camila y Álvaro García. Su relación con el representante provocó un distanciamiento con Rocío Flores, hija del exguardia civil. Incluso dejaron en seguirse en redes sociales, rompiendo totalmente su relación. Tras la participación de Olga en "Supervivientes: All Stars" se produjo un acercamiento entre ambas y, a día de hoy, ambas vuelven a estar unidas.