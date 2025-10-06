Los planes de futuro de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Yo le he dicho que me gustaría casarme"

Alejandra Rubio ha reaparecido en "Vamos a ver" tras la entrevista de Carlo Costanzia en "¡De Viernes!". La hija de Terelu, orgullosa de la intervención de su pareja, se ha sincerado con sus compañeros sobre su relación con el italiano después de que este le dedicara unas bonitas palabras en el programa presentador por Beatriz Archidona y Santi Acosta. Tal y como confesó el hijo de Mar Flores, quiere ampliar la familia con Alejandra y pasar por el altar.

Los planes de Alejandra

"Muy bonito todo. Me emociona porque además sé que a él le cuesta expresar sus sentimientos en público, pero yo estas cosas ya las sé. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Nos llevamos muy bien porque tenemos una visión parecida de la vida y de lo que tiene que ser", ha expresado Alejandra Rubio sobre las palabras de su pareja en "Vamos a ver".

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

Tal y como ha confesado, "si nos casamos, va a ser un bodorrio", aunque de momento no ha habido pedida de mano. "Yo le he dicho que me gustaría casarme, no algo inmediato, pero me gustaría", ha asegurado la hija de Terelu Campos.

Sobre ampliar la familia, Alejandra ha sido muy sincera: "Que llegue cuando tenga que llegar. Ahora mismo no está en mis planes tener otro hijo, pero si Dios quiere, tendré más". Como ella misma ha reconocido, sus inicios no fueron nada fáciles. "Desde que hemos empezado la relación hemos tenido unos cuantos momentos malos. No nos lo han puesto nada fácil, pero vamos en la misma sintonía. Tenemos una visión de la vida parecida", ha declarado la colaboradora, añadiendo que "me ha dicho que la mejor decisión de nuestra vida ha sido nuestro hijo. Nadie daba un duro por nosotros. De hecho me siguen advirtiendo por ahí".

Orgullosa de su pareja

"No estaba en sus planes hacer esta entrevista, pero tenía un contrato firmado y no sabíamos que iba a pasar esto. No quería sentarse, pero tuvo que hacerlo", ha insistido Alejandra Rubio sobre la intervención de su pareja. "No quiere posicionarse y creo que lo ha hecho muy bien. Estoy muy contenta con su intervención. Ha sido muy educado y no ha entrado en temas en los que no tenía que entrar", ha señalado Alejandra orgullosa sobre la postura que ha tomado en el conflicto familiar.