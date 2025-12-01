Preocupación por José María Almoguera: su marcapasos da error y su vida corre peligro

Este lunes, Joaquín Prat desde ‘El tiempo justo’ alerta sobre la preocupación que arrastra la familia Campos sobre José María Almoguera. El sobrino de Terelu Campos padece una afección coronaria con la que lidia desde hace tiempo, pero ahora se ha convertido en una cuestión que preocupa a los suyos. De hecho, desde el programa de Telecinco hablan de “preocupación máxima” de la familia por el colaborador.

“Recordemos que el hijo de Carmen Borrego lleva desde hace 12 años un marcapasos, que es cuando fue diagnosticado de una enfermedad que afecta a su ritmo cardiaco. Si no es controlada puede llegar a dar lugar a arritmias o incluso descompensación del corazón”, comienza a explicar Leticia Requejo desde el set de cámaras del programa, informado de la última hora. Y es que este marcapasos que ayuda al corazón de José María está dando fallos y presentando anomalías. La semana pasada los médicos le alertaron de lo que sucedía.

José María Almoguera y sus problemas con el marcapasos

Los médicos que llevan el caso de José María Almoguera en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid le dieron el aviso hace unos días. Desde el hospital que monitorean su situación le alertaron de que el aparato que le implantaron hace más de una década está dando errores y que debía ser intervenido de nuevo para sustituir el marcapasos con la máxima premura. El tiempo corre en su contra, pues cuanto más espere a poner solución, mayor es el riesgo de que suceda una fatalidad.

"GH: Dúo 3" consigue la reconciliación entre José María Almoguera y Carmen Borrego Telecinco

Cabe recordar que algo similar le pasó a Michu, exnuera de José Ortega Cano, este pasado verano a los 33 años, cuando sufrió tres infartos. De ahí la preocupación creciente en el seno de la familia Campos, donde se está muy al tanto de la evolución del joven, como así detallan sus compañeros de trabajo en plató. José María Almoguera estaría ahora a la espera de conocer el día y la hora en la que será citado en quirófano, a sabiendas de que será lo antes posible. Su afección es delicada y conlleva un gran riesgo, al igual que la operación a la que será sometido de nuevo, pero es un mal necesario para ofrecerle una estabilidad que ahora mismo no tiene, ante las anomalías del marcapasos defectuoso.

José María Almoguera ha hablado ya muchas veces sobre su enfermedad en el corazón y del marcapasos que le implantaron con 23 años. Estuvo presente durante su concurso en ‘GH Dúo’, pues le impedía realizar algunas pruebas físicas que sus compañeros sí afrontaban. También lo ha tratado en algunas de sus entrevistas televisivas. Así lo hizo tras la muerte de Michu, cuando reconoció que “yo tengo una enfermedad del mismo tipo y es muy complicado saber cuándo te va a afectar”. Ni tan siquiera con revisiones: “Una fiebre puede hacer que esto salte y vaya a más”, defendía, a la vez que aplaudía que la ex de José Fernando dejase todo solucionado para que en caso de fatalidad a su hija no le faltase de nada.